7 методов сделать дизайн готового сайта лучше

Иллюстрация

Если украсить сайт красивой иллюстрацией его можно сделать живым. С помощью иллюстраций не только заполняют пустые места на сайте, а с их помощью вызывают эмоции у посетителей связанные с брендом компании. С помощью авторских иллюстраций готовый сайт можно создать легко узнаваемым. Их используют в заголовке, при создании анимации и в иконках.

Анимация

Использование анимации на сайтах это давно проверенный и эффективный способ. С помощью javascript и CSS-кодирования создают анимации, они не сильно нагружают сайт. Существует интегрированная в навигацию или полноэкранная анимация. Их задача состоит в привлечении внимания посетителей к главным деталям и помощи при ознакомлении с сайтом.

Типографика

Основную роль типографика играет при создании идентичности бренда. Она влияет на восприятие пользователями текста на сайте. Каждый шрифт имеет свой стиль. Подбирайте шрифт так, чтобы передать настроение в тексте при помощи графического образа.

Видео

Различные движущиеся изображения быстрее всего притягивают внимание пользователя. С помощью видео можно добиться большого эмоционального отклика от пользователей и развитие сайта.

Фотографии

Люди преимущественно легче запоминают увиденные фото, чем текст, который слушают или читают. Именно поэтому тщательно следует подойти к выбору фото для сайта. Одна картинка заменяет до 84 слов, согласно проведенным исследованиям.

Каким должно быть правильное фото:

эмоциональным;

качественным;

информативным;

оригинальным.

VR-эффекты

Виртуальная реальность – новый шаг в будущее для развития сайтов. В веб-дизайне еще нет таких технологий, которые бы полноценно позволяли применять VR, сегодня пока используются прототипы. В скором времени прояснится, сможет ли VR сделать сайты более уникальными и узнаваемыми.

Цвета

С каждым годом дисплеи мониторов способны передать все новые оттенки разных цветов. Именно поэтому при разработке цветового оформления для сайтов следует учитывать:

цветовую гармонику;

корпоративный стиль;

целевую аудиторию;

контрастную типографику.

Прежде чем выбрать цветовое оформление для сайта, определите, на какую целевую аудиторию он будет рассчитан, и какое сообщение вы планируете донести до посетителей.

Яркие цвета

Яркая цветовая палитра все чаще используется при оформлении веб-сайтов. Такое решение позволяет получить симпатию широкой аудитории. Некоторые дизайнеры используют генераторы для цветовой палитры, другие подбирают цвета на свое усмотрение.

Автор: Марьяна Липко (SEO продвиженение Ринго Дизайн)