Дары Мертвого моря от Dr. Nona: лучшее, что может дать природа

Продукция Doctor Nona несет в себе множество положительных качеств:

ее компоненты борются с проблемой изнутри, а не только убирают внешние признаки;

продукция не имеет противопоказаний к применению и подходит для любого типа кожи и возраста;

в состав входят только натуральные компоненты;

стимулирует все внутренние процессы в организме.

Формула-Halo Complex

Состав задуман на уникальных действиях архибактерии и целебной силы Мертвого моря.

Производные архибактерий являются неиссякаемым источником белков, аминокислот и антиоксидантов. Компания смогла использовать эти полезные свойства.

Производитель добился положительного эффекта от косметики Dr.Nona. За счет нее замедляются процессы старения, регенерируется кожа, происходит защита от вредного воздействия окружающей среды. Человечество получило возможность выглядеть моложе, свежее и бодрее.

Официальный дистрибьютор Доктор Нонна имеет в каталоге более 50 средств, которые являются решением многих проблем:

крема предназначены для ухода за кожей век и вокруг глаз, увлажняющий крем для тела, для рук и ногтей;

соли включают в состав калий, магний, йод, кальций и др. микроэлементы со дна Мертвого моря;

грязи содержат огромное количество микроэлементов, солей, водорослей;

средства гигиены помогут оставаться свежими и ухоженными;

БАДы не имеют лечебного свойства, но оказывают помощь в профилактике проблем со здоровьем, в нормализации обменных процессов и в укреплении защитных свойств организма. Все добавки обладают разными качествами. К примеру, БАД фемсин помогает женщине оставаться энергичной, смягчает неприятные ощущения при менопаузе;

витамины содержат необходимые питательные вещества для организма.

Среди продукции Dr. Nona есть еще чаи, парфюмерия и косметика, подарочные наборы, которыми вы всегда можете удивить себя и близких.

Технология производства

Вся продукция изготавливается на самом современном оборудовании по передовым технологиям. В коллектив завода входит большая группа высококвалифицированных ученых, которые непосредственно участвуют во всем производстве и занимаются новыми открытиями. Компания Dr. Nona заботится об экологии и перерабатывает пластиковые отходы, нанося минимальный ущерб окружающей среде. Вся продукция проходит строгий контроль качества и проверку на соответствие мировым стандартам.