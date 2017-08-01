Женская мода осень 2017

Осень – шикарное время года, уже не жаркое, но еще и не особо холодное, что дает простор фантазии дизайнеров и модниц. На что обратить внимание на шопинге, к чему присмотреться, чтобы затраты оказались не напрасными, а покупки – полезными, актуальными и, самое главное, нужными. Не самая приятна перспектива пополнить шкаф ненужными вещами.

Что несет нам женская мода осенью-зимой 2017-2018 и на что стоит обратить пристальное внимание в грядущем сезоне? Вот основные тренды, на которые сделали ставку большинство дизайнеров:

* цветные плотные колготки;

* металлик и глянец;

* бахрома;

* вышивка;

* бархат и вельвет;

* камуфляж;

* мех. Приятно и гуманно, что натуральный мех уходит(почти) в прошлое и уступает место доступному искусственному. Цветной - остромодная фишка этого сезона, стоит взять на заметку;

* широкие плечи – крайне приветствуется удлиненный плечевой крой, а также вспоминаем про подплечники;

* слоганы – на свитшотах, футболках и худи.

Хочется отметить – и это очень приятно - что осенью 2017- зимой 2018 дизайнеры поставили на первое место натуральность, практичность и комфорт. Очень модными будут спортивные вещи (они набирают все большую популярность), многослойные луки, огромные пуховики и вещи oversize. Но! Не обошли стороной модные дома и гламур - перьям, блесткам замше и кружеву тоже нашлось место в осенне-зимних коллекциях ведущих модных домов.

Очень популярными остаются принты. Самые модные - графический, анималистичный (а также изображения животных на одежде), цветочный, аргайл (узор из расположенных по диагонали квадратов или ромбов), поп-арт, надписи из блесток и пайеток, клетка, полоска.

Список женской осенней одежды, без которой никак не обойтись всем модницам в предстоящем сезоне:

* объемные вязаные свитера;

* лаконичные теплые платья;

* брюки и брючные костюмы;

* юбки-миди;

* дубленки из овчины, моднейшая вещь сезона - короткая светло-коричневая;

* объемные пуховики;

* пальто – главная покупка этой осени. Отдать предпочтение стоит классическим моделям в клетку, свободным пальто oversize, пальто с меховым воротником, кейпам и цветным меховым пальто.

И последнее. Все модные тренды осенью с учетов Ваших индивидуальных пожеланий воплотятся в любимые модные вещи в ателье по пошиву одежды в Москве Елены Брежневой. Ждем Вас, чтобы идеально одеть, не бойтесь экспериментировать и пользоваться услугами дизайнера одежды, пусть встреча с осенью будет приятной!