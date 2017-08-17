ПЕРФОРМИЯ - отзывы о новой революционной технологии подбора персонала

клиентов компании размещены на ее официальном сайте www.performia-cis.ru во вкладке «».

Любой руководитель знает разницу между результатами работы продуктивного и непродуктивного сотрудника. Чаще всего лишь небольшой процент нанятых сотрудников оказываются очень эффективными и полезными работниками, другие менее эффективными, третьи же и вовсе больше вредят, чем помогают. Большинство руководителей считают такое положение вещей нормальным, а проблемы с наймом кажутся им нерешаемыми задачами. Но что будет с компанией, если все сотрудники, которых вы будете нанимать, окажутся продуктивными? Насколько вырастет эффективность самой компании и прибыль ее владельцев? Думаете, это невозможно?

«ПЕРФОРМИЯ» разработала собственную технологию найма продуктивных сотрудников. Технология охватывает все этапы – от размещения объявления о вакансии до введения сотрудника в должность и дальнейшего повышения его эффективности.

Эффективность технологии найма «ПЕРФОРМИИ» оценили тысячи руководителей. Главной целью и миссией для «ПЕРФОРМИИ» является успех бизнес-сообщества благодаря эффективному найму. Целью «ПЕРФОРМИИ» является оздоровление экономики путем повышения продуктивности и вовлеченности каждого сотрудника в каждой компании. Поэтому компания всегда поддерживает обратную связь со своими клиентами.

Директор Top Case Юлия Ивановна Соболева в своем отзыве о «ПЕРФОРМИИ» отметила, что получила на основном семинаре полезную информацию как о бизнесе, так и о жизни:

«Спасибо компании «ПЕРФОРМИЯ» за то, что позволили взглянуть на работу, жизнь и людей с новой стороны. Спасибо за много бесценной информации, полезной в жизни и в бизнесе. Как мы нанимали без вас – большой вопрос. Думаю, уже завтра будем делать это лучше».

Ирина Николаевна Тишакова, менеджер по набору персонала компании «Аратания», в отзыве о «ПЕРФОРМИИ» подчеркнула эффективность подачи информации на семинаре:

«Видеосеминар очень мощный и эффективный. Материал изложен в доступной форме. Очень интересно принимать участие в практических занятиях. Так сказать, сразу пробовать «на зуб». Организаторам огромное спасибо за дружеский прием».

Евгения Владимировна Кудряшева, менеджер по персоналу компании «Прикладное образование», в отзыве о «ПЕРФОРМИИ» подчеркнула высокий уровень организации и удобный формат прохождения основного семинара:

«Спасибо большое, конечно, моей организации, которая меня сюда направила. Ну и конечно, «ПЕРФОРМИИ»! Действительно важные данные, очень логичные и полезные. Здорово, что можно в своем темпе всё проходить. Это очень удобно!

Отличная организация всего процесса от «вешалки» до обеда :)

Мне действительно очень понравилось, и когда мы станем организацией покрупнее и нам гораздо больше сотрудников будет требоваться, первое, что я сделаю, это уговорю руководство поставить мощную систему по отбору кандидатов от «ПЕРФОРМИИ»!!!»

Другие отзывы о «ПЕРФОРМИИ» клиентов компании вы можете посмотреть на официальном сайте performia-cis.ru, посетив раздел «ПЕРФОРМИЯ» отзывы».