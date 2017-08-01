На дорогах часто осуществляются ремонтные работы, поэтому для водителей и пешеходов опасно попадать на эти участки дорог, поэтому стоит обозначить эти места. Оградительная лента помогает обеспечить комфорт и безопасность на дороге. Благодаря ней не стоит больше, ставить всевозможные ограждения или знаки на опасных участках, она будет видна даже в темное время суток и сможет сэкономить средства.

Основные характеристики сигнальной ленты

Она представлена прочной и надежной полиэтиленовой лентой, на которой по очередности нанесены красные и белые полосы под углом 45 градусов. Такая лента не клеится на поверхность, а чаще всего она используется в качестве оградительного устройства. Благодаря ней образовывается заметный участок определенной территории на дороге. Главные ее отличительные особенности, это то, что ее можно хорошо распознать в ночное время суток и это простой и дешевый вариант для ограждения опасного участка на дороге.

Для чего используется сигнальная лента? Ее применяют при проведении дорожных и ремонтных работ, а также, если существует возможная опасность, например открытые люки, падение снега и льда с крыш и т.д. Еще ее используют при ограждении мест происшествия. Главным их назначением, выступает отметка опасных территорий. Она продумана таким образом, чтобы была заметна человеком и предупреждала его о возможных опасностях при существующих ситуациях. Лента изготовлена из прочного и надежного материала, поэтому устойчива к растяжению и разрыву. Благодаря светоотражающему материалу, она хорошо видна в темное время суток.

Где лучше приобретать сигнальную ленту?

Компания «ЭкоДорСнаб» реализует качественные сигнальные ленты шириной 75мм, и толщиной 55мкм. Она выпускается в специальных роликах, которые имеют длину 250 и 500 погонных метров. Лента достаточно прочная и проста в использовании. Ее можно легко распознать в ночное время суток и благодаря ней, можно достаточно сэкономить, не используя специальные ограждения и знаки для обозначения опасных территорий.

Сигнальная лента обладает множествами преимуществ и достоинств, основным предназначением, это обезопасить людей и водителей от опасного участка на дороги. Также ее используют на строительных площадках и для многих других предназначений. Заказать сигнальную ленту можно перейдя по ссылке http://www.ekodorsnab.ru .