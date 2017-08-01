Применение трубошпунтов: трубошпунт 630 и трубошпунт 720

От того, насколько правильным был выбор строительных материалов, зависят надежность зданий или сооружений и продолжительность срока их эксплуатации. Основными требованиями при выборе такой продукции являются:

максимальная эффективность применения;

соответствие технических характеристик требованиям;

эффективность.

Трубошпунты относятся к категории востребованных в современном строительстве материалов. Применяют данные изделия, как правило, на участках с высокими требованиями к материалам по причине больших нагрузок. Используют подобные сварные конструкции при возведении объектов нефтегазового комплекса, сооружении мостов и подземных арок.

Причина, по которой они пользуются стабильно растущим спросом, объясняется возможностью создавать из них объекты различной направленности (горизонтальные\вертикальные), отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками. К числу наиболее востребованных относится трубошпунт 720 размеры (толщина стенок и ширина профиля) которого могут быть различными. Благодаря максимально эффективному использованию данных приспособлений достигается экономическая выгодность конструкций при полной сохранности коэффициента качества. Обязательным условием надежности монтажа является применение современного высокотехнологичного оборудования.

Преимуществами трубошпунтов, более детально с которыми можно ознакомиться на izol-trub.ru, являются:

устойчивость на скручивание и изгибы;

устойчивость к перегрузкам;

жесткость благодаря наличию продольных и вертикальных перемычек.

К числу достоинств данных изделий также можно отнести меньший по сравнению с другими аналогами вес. Кроме того, особенности конструкции позволяют прокладывать трассы любой направленности с изгибами без дополнительных расходов на осуществление сварочных работ. Применение трубошпунта сварного позволяет существенно снизить затраты на реализацию инженерных проектов при более коротких сроках их ввода в эксплуатацию.

Разнообразие существующих на сегодняшний день эффективных вариантов решений предоставляет возможность без затруднений подобрать модель соответственно потребностям покупателя и особенностям конкретного сооружения:

трубошпунт 530x9 13000;

трубошпунт 630;

трубошпунт 720;

трубошпунт 1420х16;

трубошпунт 1420х23.

Источник: Производственный холдинг ГК Мановар 8 800 775-08-65 с 8-00 до 18-00 izol-trub.ru.