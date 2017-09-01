Паталогические изменения в позвоночнике человека

Свободно стоящий человек не имеет проблем с осанкой. Однако у некоторых состояние и форма позвоночника имеет искривление. По-научному эта патология известна как сколиоз. И поскольку позвоночник – это опора всего тело, то следует уделять должное внимание тому, чтобы не допустить возникновение данного заболевания, ведь сколиоз легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому важно следить, чтобы элемент скелета имел естественные изгибы. Среди признаков, которые могли бы стать сигналом, что у человека начал развиваться сколиоз можно выделить следующие моменты:

1. Плечи находятся на разном уровне.

2. По-разному выпирают лопатки.

3. Одна сторона грудной клетки выше, чем другая сторона.

4. Тело постоянно находится в согнутом в одну сторону положении.

5. Неравномерный изгиб талии.

Обнаружив один или несколько паталогических изменений в своем организме, необходимо провести дополнительное исследование. Полностью оценить состояние здоровья под силу только опытным врачам центра «Кипарис». В случае обнаружение реальной проблемы, может потребоваться специализированное лечение под присмотром реабилитологов. Пристальное наблюдение медицинских работников позволит не пропустить тот момент, когда искривление будет прогрессировать большими шагами, а пациент будет нуждаться в еще большем лечении.

Оздоровительный курс лечения в центре здоровья спины «Кипарис»

Врачи центра «Кипарис» помогают распознать болезнь на ранних стадиях и предотвратить ее развитие. Кроме того, на сайте центра можно прочитать о возможных причинах возникновения сколиоза, а также как с этим можно бороться. Более подробную и обширную консультацию пациент сможет получить на приеме у врача. У пациентов центра https://newspine.kiev.ua будет возможность записаться на пробное занятие, чтобы увидеть тренажер «Кипарис» в действии. Увидев, что уже после нескольких занятий, ваша осанка началась преобразовываться, вы сможете пройти полный курс реабилитации. Количество занятий назначит врач, исходя из внешних данных пациента. При повторном осмотре, которые производится совершенно бесплатно, пациентам будут даны советы. Они в свою очередь поспособствуют тому, что состояние вашей осанки будет выглядеть идеально, без недостатков. Специалисты центра «Кипарис» имеют богатый опыт и медицинское образование. Они помогут вам расправить спину и улучшить состояние здоровья без оперативного вмешательства.