Преимущества IP камеры перед аналоговыми моделями оборудования

Современное видеонаблюдение включает в себя множество различного оборудования и технического обеспечения. Такие системы позволяют расширить функционал, получить более качественное изображение и возможность просмотра информации за любой промежуток времени. Основой любой системы видеонаблюдения являются видеокамеры. Их подразделяют на два вида:

аналоговые;

цифровые или IP камеры.

Чаще всего на объектах любого назначения в Екатеринбурге в последнее время устанавливаются именно IP камеры видеонаблюдения, несмотря на их достаточно высокую стоимость, если сравнивать с аналоговыми моделями. Это вполне объяснимо. Новейшие разработки в мире техники позволили улучшить качество съемки и передачи сигнала, следовательно, человек получает более достоверную информацию о происходящем.

Несколько преимуществ, влияющих на популярность IP камеры

Существует много достоинств современной сетевой техники, среди которых можно выделить несколько основных.

В основе работы цифровой камеры лежит прогрессивное сканирование. Это улучшает отображение движущихся объектов, обеспечивает четкость съемки.

Технология Power over Ethernet позволяет монтировать технику разных производителей и подключать систему к источнику бесперебойного электропитания.

Мегапиксельное расширение дает возможность рассмотреть на экране монитора даже самые мелкие детали, что невозможно при использовании аналоговой камеры.

Умная камера. В прибор изначально вмонтированы датчики движения и другие модули. Программное обеспечение устройства позволяет камере самостоятельно принимать решение о начале съемки и подаче сигнала об опасности.

Наличие звука. Озвучивание уже встроено в видеокамеру. При съемке сохраняется и звуковое сопровождение, что очень важно при просмотре отснятой информации.

Безопасность передачи информации. При отправке данных, полученных в результате видеосъемки по сети, камера способна зашифровать их. При помощи специальной программы, установленной на компьютере или гаджете владельца, человек сможет получить нормальное изображение и звуковую информацию. Для третьих же лиц вся информация является сплошным шифром.

Уже и перечисленных характеристик достаточно для того, чтобы купить IP камеру видеонаблюдения в Екатеринбурге. Цена ее несколько выше аналоговой камеры, но высокий потенциал компенсирует материальные затраты.

Больше камер ip видеонаблюдения вы найдете тут www.gsm24-ekb.ru