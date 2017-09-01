Преимущества IP камеры перед аналоговыми моделями оборудования

Вчера, 04:26

Современное видеонаблюдение включает в себя множество различного оборудования и технического обеспечения. Такие системы позволяют расширить функционал, получить более качественное изображение и возможность просмотра информации за любой промежуток времени. Основой любой системы видеонаблюдения являются видеокамеры. Их подразделяют на два вида:

  • аналоговые;
  • цифровые или IP камеры.

Чаще всего на объектах любого назначения в Екатеринбурге в последнее время устанавливаются именно IP камеры видеонаблюдения, несмотря на их достаточно высокую стоимость, если сравнивать с аналоговыми моделями. Это вполне объяснимо. Новейшие разработки в мире техники позволили улучшить качество съемки и передачи сигнала, следовательно, человек получает более достоверную информацию о происходящем.

Несколько преимуществ, влияющих на популярность IP камеры

Существует много достоинств современной сетевой техники, среди которых можно выделить несколько основных.

  • В основе работы цифровой камеры лежит прогрессивное сканирование. Это улучшает отображение движущихся объектов, обеспечивает четкость съемки.
  • Технология Power over Ethernet позволяет монтировать технику разных производителей и подключать систему к источнику бесперебойного электропитания.
  • Мегапиксельное расширение дает возможность рассмотреть на экране монитора даже самые мелкие детали, что невозможно при использовании аналоговой камеры.
  • Умная камера. В прибор изначально вмонтированы датчики движения и другие модули. Программное обеспечение устройства позволяет камере самостоятельно принимать решение о начале съемки и подаче сигнала об опасности.
  • Наличие звука. Озвучивание уже встроено в видеокамеру. При съемке сохраняется и звуковое сопровождение, что очень важно при просмотре отснятой информации.
  • Безопасность передачи информации. При отправке данных, полученных в результате видеосъемки по сети, камера способна зашифровать их. При помощи специальной программы, установленной на компьютере или гаджете владельца, человек сможет получить нормальное изображение и звуковую информацию. Для третьих же лиц вся информация является сплошным шифром.

Уже и перечисленных характеристик достаточно для того, чтобы купить IP камеру видеонаблюдения в Екатеринбурге. Цена ее несколько выше аналоговой камеры, но высокий потенциал компенсирует материальные затраты.

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