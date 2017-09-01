Сигнализатор уровня СУ

Современные сигнализаторы уровня типа СУ применяются для эксплуатации и управления внешних электрических цепей коммутации контактных групп (включение/отключение) в схемах блокировки, автоматики, сигнализации в случае увеличение или уменьшение уровня жидкости согласно установленного значения в технологическом сосуде или аппарате, которые работают при избыточном или атмосферном давлении или при вакууме.

Каждый сигнализатор серии СУ отвечает повышенному степени взрывобезопасности с «взрывонепроницаемой оболочкой» согласно ГОСТУ серии Р 51330.1-99 Такие сигнализаторы используются в местах с повышенной взрывоопасной средой газа, пара или воздуха категории ИВ, НА, группы Т1,Т2,Т3,НС и Т4 согласно ГОСТам Р 51330.5-99 и 513300.11-99. Эксплуатация сигнализатора типа СУ 1 в среде Т4 в аппаратах или сосудах при наличии продуктов и материалов с температурой, которая может привести к нагреванию оболочки контактной группы сигнализатора более 135°С является недопустимым .

Монтаж сигнализатора осуществляется на вертикальном штуцере сверху аппарата или сосуда. Принцип действия сигнализаторов базируется на буйковом методе. Сам по себе сигнализатор считается бессальниковым устройством с магнитным переключением электротехнических контактов. Исполнение сигнализатора осуществляется с одним размыкающим и одним замыкающим контактом (тип «А») или 2-мя отдельными замыкающими контактами (тип «Б»). Эксплуатационные условия сигнализатора:

давление условное – 4,0 МПа (40 кгс/см²);

жидкости, где устойчивы нержавеющие стили марки 12X18Н9Т или низколегированные стали марки 09Г2С;

плотность жидкости от 4 до 0,65; от 0,6 до 0,85; от 0,8 до 1,2 и от 1,1 до 1,8 г/см³;

температура жидкостей от -40 до +200°С;

вязкость жидкости при рабочей температуре до 100 сст.

Для заказа типа сигнализатора следует указывать их наименование согласно определенному шифру, указанному в таблице, где приведены основные параметры и шифры. Примерное обозначение для заказа сигнализатора среды с температурным режимом от -40 до +200°С, плотностью от 0,6 до 0,85 г/см³ и одним размыкающим и одним замыкающим контактами – СУ1-01-А-УХЛ1 – сигнализатор уровня жидкости. Поставки сигнализатора осуществляются вместе со стальным канатом с подвеской для буйка длиной 2 метра. При специальном заказе стальной канат может достигать длины 10 метров.

Автор статьи: Олег Неведов