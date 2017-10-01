Регулярная чистка — необходимый этап пользования кофемашиной

Готовые средства — оптимальный вариант

Качественные изделия способны работать бесперебойно и не огорчать своих хозяев поломками, но только в том случае, если их эксплуатация будет вестись в соответствии с инструкцией, а мероприятия по уходу будут проводиться своевременно.

Применяя качественные средства, рекомендованные производителем, можно заметно увеличить срок работы кофеварки или стиральной машины, а также любого другого домашнего оборудования. Не стоит проводить эксперименты и самостоятельно методом проб и ошибок подбирать средство для очистки кофемашины от накипи, ведь производитель дает рекомендации в соответствии с техническими показателями агрегата.

Самым высоким качеством отличаются европейские бренды, предлагающие наиболее эффективные составы, разработанные специально для каких-то брендов бытовой техники. Можно, конечно, взять рецепт средства с лимонной кислотой и сэкономить на покупки химии, но будет ли такой шаг оправдан по другим статьям, кроме дешевизны?

Аренда профессиональной кофемашины для офиса или кафе предполагает аккуратное обращение и периодическое проведение профилактических мер по очистки систем и узлов агрегата. Делать все это с помощью качественных средств известных производителей будет не только эффективнее, но и безопаснее.

Пользуясь бытовой химией, изготовленной на заводе, можно существенно экономить время и силы. Но даже средства самого высокого качества не отменяют проведения чистки кофеварки и содержании ее в чистоте. В первую очередь нужно всегда вычищать контейнер для кофейной гущи. Пренебрежение этой манипуляцией может привести к засору агрегата.

Другие необходимые манипуляции

Еще одна постоянная работа — слив жидкости из поддона для капель. Если ее не делать своевременно, вода начнет проникать внутрь кофемашины и выведет ее из строя. Удаление накипи (www.cofeintesa.ru) также должно стать обязательным делом, которое нужно совершать раз в месяц. Современные кофеварки имеют программу декальцинации, которую и следует запускать с этой целью, предварительно залив в аппарат специальное очистительное средство.

Вообще, для того чтобы кофемашина лучше работала, а чистку ее нужно было бы проводить не так часто, для приготовления кофе нужно пользоваться фильтрованной водой. Без очистки воды образование накипи будет происходить очень быстро. Заварочный блок специалисты советуют ополаскивать раз месяц, вынимая из агрегата и промывая в проточной воде. Обратно вставлять его нужно хорошо высушенным.

Обычно профилактическая промывка системы от накопившихся кофейных масел проводится после приготовления каждых 200 чашек. Если машина не проводит эту операцию автоматически, владельцу лучше не нарушать такой регламент. Результатом небрежения станет неприятный привкус напитка. Кофейная гуща не должна скапливаться в трубках, поэтому нужно вовремя запускать программу промывки.

Поскольку в капучинаторе собираются остатки молока, его от них тоже нужно очищать своевременно. Современные кофемашины оснащены для этого программой автоматической очистки, чтобы удалить с ее помощью молоко, достаточно просто нажать кнопку. Готовые средства для очистки накипи обеспечивают безопасное и полное удаление накипи и отложений.