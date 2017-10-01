Доверительное управление – отличный вариант преумножения капитала

Фондовый рынок, который не так давно был абстрактным понятием из жизни воротил Уолл-стрит, стал неумолимо вторгаться в жизнь обычных людей, суля им заманчивые перспективы дополнительного заработка. Растет количество самых разных финансовых инструментов для вкладчиков, позволяющих существенно преумножить доходы. С этой целью появилось и доверительное управление, благодаря чему операции на финансовом рынке и бирже можно доверять специализированным фирмам (управляющим).

Суть услуги

Прежде чем заказать доверительное управление стоит разобраться в сути данной услуги. А она состоит в том, что клиент, не имеющий по каким-либо причинам возможности распоряжаться собственными финансами, передает их в руки профессионала, который распоряжается данными средствами на фондовом рынке согласно стратегии, избранной клиентом.

У такой услуги есть масса преимущественных сторон по сравнению с самостоятельным ведением торгов:

Средства попадают в руки профессиональных опытных управляющих.

Постоянные отчеты в личном кабинете позволяют клиенту контролировать весь процесс.

Наличие успешно выработанного инвестиционного процесса с вовлечением главных аналитиков компании максимально страхуют клиента от неудачи.

Разумеется, предоставление подобной услуги обязательно должно сопровождаться соответствующей лицензией.

Как выбрать компанию доверительного управления

Успешное будущее активов клиента в основном зависит от компетентности и опыта специалистов, в руки которых средства попадают. Именно поэтому очень важно к выбору агентства доверительного управления подойти ответственно и серьезно. Решая, какую компанию выбрать, нужно обращать внимание на несколько первостепенных моментов:

Наличие свободного доступа к отчетам по прибыли.

Хорошая репутация компании и качественный сервис поддержки.

Использование инвесторами различных схем, позволяющих вводить и выводить средства.

Положительные отзывы от благодарных клиентов.

Управляющий, принявший средства, обязан постоянно анализировать рынок, отдавать предпочтение только наилучшим эмитентам, соответствующему периоду и длительности инвестирования. Полученная прибыль и ее размер зависит от грамотности доверителя и от ситуации на рынке.

При доверительном управлении клиент всегда может уйти от недобросовестных трейдеров или же, наоборот, расширить инвестиционный портфель. Вознаграждение специалиста за распоряжение активами вкладчика – это денежные выплаты, объем которых зависит от выгодности сделки и обычно оговаривается заранее.