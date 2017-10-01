Миниполис «Золотые ключи» — лучшие квартиры в Харькове по выгодной цене!

Встречайте новейший супер-проект в Харькове — миниполис «Золотые ключи»! Здесь Вас ожидают комфортабельные 1-3 комнатные квартиры, общей площадью от 39 до 118 м2! Каждый из вариантов обладает своими уникальными достоинствами. Поэтому, какую бы квартиру Вы не выбрали в представленном жилом комплексе, Вы точно не прогадаете!
Знакомимся с миниполисом «Золотые ключи» подробнее«Золотые ключи» — это жилой квартал, оформленный в формате миниполиса. То есть, район представляет собой свой личный, полностью изолированный уголок, который располагает всем необходимым для комфортной жизни его жильцов. Помимо современных многоэтажных домов, которые здесь расположены, для жильцов спроектированы и созданы:
- Большая парковая зона отдыха с лавочками и зелеными насаждениями;
- Безопасные детские площадки с разнообразными игровыми центрами;
- Спортивные площадки;
- Автомобильная парковка;
- А также многое другое.
Что есть поблизости с миниполисом?В шаговой доступности расположено все, что может понадобиться Вам для комфортной жизни, отдыха или работы:
- Множество развлекательных заведений.
- Несколько торговых центров и супермаркетов.
- Объекты социальной инфраструктуры (поликлиники, школы, детские садики).
- Великолепная транспортная развязка (остановки нескольких видов транспорта).
- Иные блага современного города.