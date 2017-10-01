Миниполис «Золотые ключи» — лучшие квартиры в Харькове по выгодной цене!

Сегодня, 09:38
Встречайте новейший супер-проект в Харькове — миниполис «Золотые ключи»! Здесь Вас ожидают комфортабельные 1-3 комнатные квартиры, общей площадью от 39 до 118 м2! Каждый из вариантов обладает своими уникальными достоинствами. Поэтому, какую бы квартиру Вы не выбрали в представленном жилом комплексе, Вы точно не прогадаете!

Квартиры в Харькове

Знакомимся с миниполисом «Золотые ключи» подробнее

«Золотые ключи» — это жилой квартал, оформленный в формате миниполиса. То есть, район представляет собой свой личный, полностью изолированный уголок, который располагает всем необходимым для комфортной жизни его жильцов. Помимо современных многоэтажных домов, которые здесь расположены, для жильцов спроектированы и созданы:
  • Большая парковая зона отдыха с лавочками и зелеными насаждениями;
  • Безопасные детские площадки с разнообразными игровыми центрами;
  • Спортивные площадки;
  • Автомобильная парковка;
  • А также многое другое.
Вдобавок отметим, что в ходе создания миниполиса, было проведено озеленение окружающей территории, площадью 13000 м2. Покупая квартиру в Харькове здесь, в миниполисе «Золотые ключи», Вы в итоге получаете гораздо больше, чем могут Вам предложить другие застройщики!

Что есть поблизости с миниполисом?

В шаговой доступности расположено все, что может понадобиться Вам для комфортной жизни, отдыха или работы:
  1. Множество развлекательных заведений.
  2. Несколько торговых центров и супермаркетов.
  3. Объекты социальной инфраструктуры (поликлиники, школы, детские садики).
  4. Великолепная транспортная развязка (остановки нескольких видов транспорта).
  5. Иные блага современного города.
Напоминаем, что жилой комплекс «Золотые ключи» находится тихом центре Харькова, всего в 15 минутах от станции метро «Ботанический сад». Это центральный район города. Но, несмотря на это, Вас не будет тревожить излишний шум города. Спокойная, уютная атмосфера Вам гарантирована! Именно за это харьковчане и выбирают квартиры в миниполисе «Золотые ключи в Харькове». Ведь жизнь здесь — это, действительно, возможность находиться вблизи от центра, но в то же время, вдали от суеты! Подробную информацию о проекте, а также о наличии свободных квартир Вы можете уточнить в отделе продаж компании-застройщика! Не упустите свой уникальный вариант недвижимости европейского формата! скачать dle 10.1русский торрент трекер

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