Дизельные генераторы: сильные стороны установок для выработки электричества

Резервные источники питания необходимы при решении широкого спектра вопросов. Лидером по популярности являются дизель-генераторы. Так называются станции по выработке электрической энергии в результате сжигания топлива, в которых роль привода генератора играет дизельный мотор. Подобные установки с успехом используются в качестве источника электричества:
- основного;
- аварийного;
- мобильного;
- стационарного.
Описанные выше дизельные станции имеют ряд преимуществ в сравнении с бензиновыми генераторами. Во внимание принимается их:
- простота запуска (в автоматическом режиме) и эксплуатации;
- экономичность;
- внушительный срок службы (превышают аналогичную характеристику бензиновых установок минимум на 20 процентов).
Важно указать на неограниченную мощность станций с дизельным приводом (в то время как мощностные критерии большинства бензиновых генераторов ограничиваются 13 кВт). Выбор в пользу дизель-генераторов делается и с учетом их безопасности. Соляра в сравнении с бензином менее пожароопасна. Всем решившим приобрести описанные выше станции следует подробнее ознакомиться с преимуществами дизель генераторных установок.
Для использования в строительстве, для электрификации дачного дома оптимально подходят портативные установки мощностью до 6 кВт. Электрическое питание больших зданий обеспечивается машинами стационарного типа большей мощности. Станции оснащаются моторами с низким уровнем шума. Для их охлаждения используется вода. Сильными сторонами подобных дизель-генераторов является внушительный эксплуатационный ресурс, возможность использования внутри густонаселенных районов. Стационарные электростанции предназначены для работы в круглосуточном режиме. Они идеально подходят для электроснабжения административных зданий, коттеджей, вблизи которых отсутствуют стационарные ЛЭП.
Дизельные установки подразделяются на две большие группы. К первой относят высокооборотные (скорость вращения силового агрегата превышает 3000 оборотов в минуту). Установки с данными характеристиками подходят, если эксплуатационный ресурс в год не превышает 500 моточасов. Низкооборотные станции (1500 об/минуту) - идеальный вариант при необходимости интенсивного использования машин. Важные плюсы подобных дизельных установок - это невысокий уровень шума, продолжительный срок эксплуатации.