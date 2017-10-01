Дизельные генераторы: сильные стороны установок для выработки электричества

Резервные источники питания необходимы при решении широкого спектра вопросов. Лидером по популярности являются дизель-генераторы. Так называются станции по выработке электрической энергии в результате сжигания топлива, в которых роль привода генератора играет дизельный мотор. Подобные установки с успехом используются в качестве источника электричества:

основного;

аварийного;

мобильного;

стационарного.

Описанные выше дизельные станции имеют ряд преимуществ в сравнении с бензиновыми генераторами. Во внимание принимается их:

простота запуска (в автоматическом режиме) и эксплуатации;

экономичность;

внушительный срок службы (превышают аналогичную характеристику бензиновых установок минимум на 20 процентов).

Важно указать на неограниченную мощность станций с дизельным приводом (в то время как мощностные критерии большинства бензиновых генераторов ограничиваются 13 кВт). Выбор в пользу дизель-генераторов делается и с учетом их безопасности. Соляра в сравнении с бензином менее пожароопасна. Всем решившим приобрести описанные выше станции следует подробнее ознакомиться с преимуществами дизель генераторных установок.

Для использования в строительстве, для электрификации дачного дома оптимально подходят портативные установки мощностью до 6 кВт. Электрическое питание больших зданий обеспечивается машинами стационарного типа большей мощности. Станции оснащаются моторами с низким уровнем шума. Для их охлаждения используется вода. Сильными сторонами подобных дизель-генераторов является внушительный эксплуатационный ресурс, возможность использования внутри густонаселенных районов. Стационарные электростанции предназначены для работы в круглосуточном режиме. Они идеально подходят для электроснабжения административных зданий, коттеджей, вблизи которых отсутствуют стационарные ЛЭП.

Дизельные установки подразделяются на две большие группы. К первой относят высокооборотные (скорость вращения силового агрегата превышает 3000 оборотов в минуту). Установки с данными характеристиками подходят, если эксплуатационный ресурс в год не превышает 500 моточасов. Низкооборотные станции (1500 об/минуту) - идеальный вариант при необходимости интенсивного использования машин. Важные плюсы подобных дизельных установок - это невысокий уровень шума, продолжительный срок эксплуатации.