Двери ПВХ в Новосибирске

Вчера, 14:38

Важнейшим элементом в интерьере являются двери. Непроизвольно внимание входящих в дом приковывается к ним. Весьма ответственный шаг при выборе межкомнатных дверей – это оригинальность и сочетание по стилю с дизайном помещений. Сейчас огромной популярностью пользуются изделия из пластика. Установив их однажды, люди надолго забывают об их ремонте и эксплуатируют без всяких проблем.

Выбор дверей сегодня весьма широк. Не все производители добросовестно относятся к их изготовлению. Лидирует на рынке поставок дверей в г. Новосибирск компания «Дубрава Сибирь».

Почему стоит сотрудничать с «Дубрава Сибирь»

Компания обладает следующими преимуществами:

  • Партнерами являются ведущие фабрики из России, надежность и качество продукции у которых не вызывают никаких нареканий у клиентов в течение многих лет. Полная автоматизация процесса и современное оборудование гарантируют высокоточное производство каждого из элементов продукции на всех этапах изготовления.
  • Гибкая ценовая политика путем предоставления скидок и акций предоставляет возможность приобрести продукцию по разумно низким ценам.
  • Широчайший ассортимент удовлетворяет любому вкусу покупателей и представлен на сайте интернет-магазина http://retail.dubrava-sibir.ru/.

Какие преимущества имеют межкомнатные двери

Массу достоинств имеют двери с ПВХ покрытием:

  • Они более легкие за счет пористой сотовой структуры наполнения каркаса, что уменьшает нагрузку на петли, предотвращая провисание дверей со временем.
  • Наличие воздуха в структуре препятствует распространению шума и служит хорошим теплоизолятором.
  • Пленка, покрывающая поверхность, имеет великолепную прочность и стойкость к сколам, приобретению блеклости, выгоранию на солнце.
  • Герметичность пленки ПВХ защищает изделие от действия влаги.
  • Долговечность обусловлена отменным качеством материалов.
  • Двери ПВХ практичны, так как отмываются самым простым моющим средством.
  • Имеют невысокую стоимость по сравнению с деревянными дверями.
  • Могут выполняться разного модного цвета и текстуры (беленый дуб, Венге, коричневый итальянский и рыжеватый миланский орех).
  • Пожароустойчивы, не нуждаются в ремонте для освежения внешнего вида

Чем еще интересна компания «Дубрава Сибирь»

На сайте представлено много информации, что предлагает компания, например:

  • Межкомнатные двери из шпона, ламината, экошпона, ламинатина
  • Входные двери разнообразных изготовителей марок VALBERG, Mastino, Сандорс и др. разных серий от бюджетных до престижных
  • Арки, целесообразные для установки в малогабаритных квартирах, современные и оригинальные в интерьере
  • Фурнитуру к дверям (многообразие оригинальных ручек, защелок и комплектующих деталей)

Большинство покупателей, заказав у компании продукцию, остались довольными качеством продукции и уровнем сервиса обслуживания.

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