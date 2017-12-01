Двери ПВХ в Новосибирске

Важнейшим элементом в интерьере являются двери. Непроизвольно внимание входящих в дом приковывается к ним. Весьма ответственный шаг при выборе межкомнатных дверей – это оригинальность и сочетание по стилю с дизайном помещений. Сейчас огромной популярностью пользуются изделия из пластика. Установив их однажды, люди надолго забывают об их ремонте и эксплуатируют без всяких проблем.

Выбор дверей сегодня весьма широк. Не все производители добросовестно относятся к их изготовлению. Лидирует на рынке поставок дверей в г. Новосибирск компания «Дубрава Сибирь».

Почему стоит сотрудничать с «Дубрава Сибирь»

Компания обладает следующими преимуществами:

Партнерами являются ведущие фабрики из России, надежность и качество продукции у которых не вызывают никаких нареканий у клиентов в течение многих лет. Полная автоматизация процесса и современное оборудование гарантируют высокоточное производство каждого из элементов продукции на всех этапах изготовления.

Гибкая ценовая политика путем предоставления скидок и акций предоставляет возможность приобрести продукцию по разумно низким ценам.

Широчайший ассортимент удовлетворяет любому вкусу покупателей и представлен на сайте интернет-магазина http://retail.dubrava-sibir.ru/.

Какие преимущества имеют межкомнатные двери

Массу достоинств имеют двери с ПВХ покрытием:

Они более легкие за счет пористой сотовой структуры наполнения каркаса, что уменьшает нагрузку на петли, предотвращая провисание дверей со временем.

Наличие воздуха в структуре препятствует распространению шума и служит хорошим теплоизолятором.

Пленка, покрывающая поверхность, имеет великолепную прочность и стойкость к сколам, приобретению блеклости, выгоранию на солнце.

Герметичность пленки ПВХ защищает изделие от действия влаги.

Долговечность обусловлена отменным качеством материалов.

Двери ПВХ практичны, так как отмываются самым простым моющим средством.

Имеют невысокую стоимость по сравнению с деревянными дверями.

Могут выполняться разного модного цвета и текстуры (беленый дуб, Венге, коричневый итальянский и рыжеватый миланский орех).

Пожароустойчивы, не нуждаются в ремонте для освежения внешнего вида

Чем еще интересна компания «Дубрава Сибирь»

На сайте представлено много информации, что предлагает компания, например:

Межкомнатные двери из шпона, ламината, экошпона, ламинатина

Входные двери разнообразных изготовителей марок VALBERG, Mastino, Сандорс и др. разных серий от бюджетных до престижных

Арки, целесообразные для установки в малогабаритных квартирах, современные и оригинальные в интерьере

Фурнитуру к дверям (многообразие оригинальных ручек, защелок и комплектующих деталей)

Большинство покупателей, заказав у компании продукцию, остались довольными качеством продукции и уровнем сервиса обслуживания.