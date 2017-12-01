Двери ПВХ в Новосибирске

Важнейшим элементом в интерьере являются двери. Непроизвольно внимание входящих в дом приковывается к ним. Весьма ответственный шаг при выборе межкомнатных дверей – это оригинальность и сочетание по стилю с дизайном помещений. Сейчас огромной популярностью пользуются изделия из пластика. Установив их однажды, люди надолго забывают об их ремонте и эксплуатируют без всяких проблем.
Выбор дверей сегодня весьма широк. Не все производители добросовестно относятся к их изготовлению. Лидирует на рынке поставок дверей в г. Новосибирск компания «Дубрава Сибирь».
Почему стоит сотрудничать с «Дубрава Сибирь»
Компания обладает следующими преимуществами:
- Партнерами являются ведущие фабрики из России, надежность и качество продукции у которых не вызывают никаких нареканий у клиентов в течение многих лет. Полная автоматизация процесса и современное оборудование гарантируют высокоточное производство каждого из элементов продукции на всех этапах изготовления.
- Гибкая ценовая политика путем предоставления скидок и акций предоставляет возможность приобрести продукцию по разумно низким ценам.
- Широчайший ассортимент удовлетворяет любому вкусу покупателей и представлен на сайте интернет-магазина http://retail.dubrava-sibir.ru/.
Какие преимущества имеют межкомнатные двери
Массу достоинств имеют двери с ПВХ покрытием:
- Они более легкие за счет пористой сотовой структуры наполнения каркаса, что уменьшает нагрузку на петли, предотвращая провисание дверей со временем.
- Наличие воздуха в структуре препятствует распространению шума и служит хорошим теплоизолятором.
- Пленка, покрывающая поверхность, имеет великолепную прочность и стойкость к сколам, приобретению блеклости, выгоранию на солнце.
- Герметичность пленки ПВХ защищает изделие от действия влаги.
- Долговечность обусловлена отменным качеством материалов.
- Двери ПВХ практичны, так как отмываются самым простым моющим средством.
- Имеют невысокую стоимость по сравнению с деревянными дверями.
- Могут выполняться разного модного цвета и текстуры (беленый дуб, Венге, коричневый итальянский и рыжеватый миланский орех).
- Пожароустойчивы, не нуждаются в ремонте для освежения внешнего вида
Чем еще интересна компания «Дубрава Сибирь»
На сайте представлено много информации, что предлагает компания, например:
- Межкомнатные двери из шпона, ламината, экошпона, ламинатина
- Входные двери разнообразных изготовителей марок VALBERG, Mastino, Сандорс и др. разных серий от бюджетных до престижных
- Арки, целесообразные для установки в малогабаритных квартирах, современные и оригинальные в интерьере
- Фурнитуру к дверям (многообразие оригинальных ручек, защелок и комплектующих деталей)
Большинство покупателей, заказав у компании продукцию, остались довольными качеством продукции и уровнем сервиса обслуживания.