Как вовремя и со скидкой оплачивать штрафы, выписанные ГИБДД?

Никто из граждан, активно пользующихся личным автотранспортом, не застрахован от получения извещения на уплату штрафа ГИБДД. Парковка в неположенном месте, небольшое превышение скорости и фиксация данного нарушения камерой – обычно в таких ситуациях автомобилист узнает о том, что он подвергнут административному взысканию, из письма, пришедшего по почте. Но что делать, если почтовая служба по каким-либо причинам не доставила извещение, или оно просто затерялось среди других бумаг? К сожалению, никакой форс-мажор не избавляет гражданина от ответственности, поэтому единственным способом избежать возможных последствий неуплаты остается регулярное пользование интернет-сервисом, позволяющим посмотреть штрафы ГИБДД.

Подобная информация хранится в специальных базах данных, доступ к которым открыт для всех желающих. Единственное условие, которое поможет сделать поиск нужных сведений эффективным – наличие водительского удостоверения или свидетельства о регистрации машины, по номерам которых и удастся узнать, числятся ли за автовладельцем или транспортным средством непогашенные штрафы.

Осуществить поиск штрафов ГИБДД можно на любом из многочисленных онлайн сервисов, подключенных к такой базе данных. Пользователю останется лишь ввести номер имеющегося документа и посмотреть подробную информацию о своих нарушениях (при их наличии). Как правило, предоставляемые данные содержат:

номер протокола;

дату составления протокола;

вид нарушения (статья ПДД, КоАП);

размер суммы штрафа;

срок уплаты.

Пользуясь услугами сервиса, помогающего посмотреть штрафы ГИБДД по номеру, можно сразу же погасить имеющиеся задолженности, используя в качестве средства платежа банковскую карту. На сегодня это наиболее удобный и оперативный способ проверки данных по административным взысканиям со стороны ГИБДД.

Для справки: государство стимулирует граждан быть ответственными и вовремя оплачивать штрафы, поэтому предлагает нарушителям воспользоваться 50-процентной скидкой. Согласно статье 32.2 КоАП РФ, если автомобилист рассчитывается с государством в 20-дневный срок со дня вынесения соответствующего постановления, сумма подлежащего к уплате штрафа уменьшается ровно наполовину (важное уточнение: под такую скидку попадают взыскания только за те административные нарушения, которые приведены в Главе 12 КоАП РФ).