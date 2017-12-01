Особенности перевозок трендовых товаров из Китая

Современные трендовые товары – это разнообразная продукция, которая пользуется нереально высоким спросом. Обычно большой спрос на определенную продукцию сохраняется на протяжении нескольких месяцев, но существуют и такие примеры популярных товаров, спрос на которые вообще не пропадает. Например, всегда в тренде модные брендовые вещи и обувь из Китая, разная электроника передовых западных марок и соответственные к ней комплектующие. Перевозки из Китая продукции, которая пользуется повышенным спросом – хороший вариант бизнеса для предпринимателей, которые только начинают.

Главные преимущества бизнеса, который основан на продаже разнообразных трендовых товарах:

Минимальное время для начала бизнеса. Не приходится тратить свое время на длительный поиск самого уникального товара, проводить большие маркетинговые исследования – Вы сразу же вливаетесь в этот тренд. Также Вы пропускаете первые этапы освоения бизнеса, зная еще заранее, что такой товар хороший и сможет принести прибыль. Экономится время и перед Вами постают такие задачи: выбор поставщика, переправка из Китая всей закупленной продукции, вопросы о таможенном оформлении, эффективных рекламах и о сбыте. Гарантия, что будет прибыль. Активная работа с продукцией уникального характера зачастую связана с рисками получить плохую реакцию рынка, поскольку сложно предугадать то, каким будет спрос на выбранный товар. Работая с популярными товарами, эти риски просто сводятся к минимуму, поскольку Вы знаете, что товар действительно является востребованным. Если кому-то другому удается продавать такой товар, то и у Вас все получится. Намного меньшие денежные и временные затраты на дальнейшее продвижение. Если сравнивать с вложениями в рекламу разных новинок, то затраты на продвижение марок минимальные. Зачем вкладываться в промоушен, если и без этого наслышаны о товаре, особенно, когда речь идет о распространение брендовой продукции.

Предприниматели с опытом рекомендуют не ограничиваться каким-либо одним направлением в бизнесе, работая с узким кругом товаров. Самый оптимальный вариант – подобрать несколько разных ниш, наблюдая за реакцией рынка.

Начать работу с трендовой продукцией удобнее вначале бизнеса, так, как гарантируется 100% прибыль и при этом маленькие затраты времени и денег. Когда Вы уже поймете механизмы работы с этой страной, сможете найти себе уникальное предложение.