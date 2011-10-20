Нюансы микрокредитования, облегчающие получение и возврат средств.

В жизни иногда случаются проблемы, для решения которых отпускается мало времени и требуется несколько тысяч гривен. Традиционно в таких случаях занимать необходимую сумму у родственников или знакомых, что не всегда удается в связи с отсутствием у них свободных средств здесь и сейчас.

Оформление кредита в банковском учреждении требует сбора необходимого пакета документов и нескольких дней для рассмотрения заявки. Да и не любят в банках возиться с кредитами на небольшие суммы и краткие сроки. Сегодня получить небольшую сумму на любые цели на сроки от нескольких дней до нескольких месяцев можно благодаря микрокредитованию или микрозаймам.

Этим занимаются небольшие финансовые организации, имеющие соответствующие лицензии. При этом требуется минимум документов: паспорт и ИНН. Решение о выдаче денег, как правило, принимается в течение получаса. Правда, при этом необходимо посетить офис учреждения и пообщаться с менеджером.

При наличии компьютерной техники и выхода в глобальную информационную сеть процесс оформления микрокредита упрощается до предела. Например, посетив страницу екапуста специализированного портала, любой пользователь может быстро оформить заявки в несколько выбранных микрофинансовых организаций, и в течение десятков минут получить от них решения по зачислению средств на банковскую карту.

При этом вся процедура проводится в режиме онлайн с использованием персонального компьютера или мобильного гаджета. Полученные средства можно использовать для быстрого решения возникших проблем. С помощью банковской карты можно осуществить безналичные переводы или получить в банкомате наличные средства.

Удобная и информативная навигация на портале zajmonline позволяет быстро ознакомиться с предложениями МФО и выбрать пару-тройку оптимальных вариантов. Заявку можно оформить в круглосуточном режиме и очень быстро дождаться решения о микрозайме. Преимуществом оформления микрокредитов с помощью портала является сотрудничество с ним большого количества кредиторов, предлагающих различные условия.

Получение небольших сумм взаймы в режиме онлайн выгодно заемщикам отсутствием необходимости ходить по городу в поисках офисов МФО. Тем более что заявки принимаются от всех граждан Украины, которые удовлетворяют принятым ограничениям, независимо от места проживания.

Приложив к заявке сканы паспорта и ИНН, определив требуемую сумму и срок возврата, остается только ожидать положительного решения кредиторов и выбрать окончательный вариант. Зарплатные карты сегодня имеются у многих граждан, и занятые средства могут быть перечислены именно на них, а также на любые карты, открытые в банковских учреждениях.

Получая микрокредит необходимо четко понимать, что средства занимаются под определенный процент и возвращать приходится сумму большую, чем полученную. Поэтому нужно быть уверенным, что в оговоренный срок появятся средства, достаточные для возвращения долга. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо оформить реструктуризацию кредита или осуществить его рефинансирование.