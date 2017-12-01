Умная география. Урок шестой. Без Нячанга и отдых не тот.

На самом деле неважно, в какой период Вы отправляетесь на отдых, ведь во Вьетнаме, который из года в год манит туристов колоритной азиатской экзотикой и уникальной неповторимой культурой, вкусной национальной кухней и обилием разнообразных достопримечательностей, интересно провести время можно и летом, и зимой, о чем говорят многочисленные положительные отзывы наших соотечественников. Однако все же стоит отметить именно зиму, поскольку в это время года здесь устанавливаются самые благоприятные природные условия, как для пляжного, так и для культурного времяпрепровождения, с низким уровнем осадков и теплым сухим воздухом. Да к тому же и цены на чартерные авиабилеты и проживание в январские каникулы заметно снижаются, так что каких-либо сомнений насчет долгожданного отпуска зимой и быть не может. Вперед собирать чемоданы!

Да, как бы это странно не звучало, но даже в праздники цены на авиабилеты, особенно на чартерные, в отличие от регулярных,, имеют тенденцию снижаться. Есть и другие отличия, как например, багаж. Если у дешевых тарифов регулярных авиакомпаний, багаж чаще всего не включен в стоимость и дополнительно оплачивается в аэропорту, то у чартеров дела обстоят по-другому: изначально в нее включены багаж в +20 кг и ручная кладь в +5 кг. К тому же у чартерных авиакомпаний рейсы всегда прямые, так что каких-либо неприятных ситуаций с долгими часами ожидания и плохого настроения не возникнет. Так, например, цены на чартер в Нячанг стартуют от 12 000 рублей, но ближе к дате вылета их можно и вовсе урвать и за 10-6 000 рублей.

Что касается проживания, то здесь у каждого из нас также есть выбор: отели, хостелы, гостевые дома, апартаменты. Мы рекомендуем обратить внимание на хостелы, которые за последнее десятилетие стали одной из самых популярных форм проживания среди европейских туристов. В таких местах можно и с комфортом провести несколько ночей и завести интересные знакомства с разными людьми со всего мира. Да и цены порой не превышают 500 рублей за ночь. К примеру, если окажетесь в Нячанге, не проходите мимо молодежного хостела под названием «Min» с бесплатным завтраком, который расположен в нескольких шагах от берега Южно-Китайского моря. К услугам гостей: общие и одноместные номера, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и бесплатный Wi-Fi. В отзывах туристы отметили удобное месторасположение, вкусные завтраки и чистые номера. Минимальная стоимость за ночь составляет 403 рубля. Рейтинг: 9.

Проведите незабываемый отпуск в экзотическом Вьетнаме с минимальными затратами и массой положительных эмоций!