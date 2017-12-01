Переезд офиса «под ключ»: стоит ли заказывать такую услугу

Бизнес обычно начинается с небольшого помещения. То, что совершенно устраивало вчера, когда штат был не численным, то глупо было арендовать дорогостоящий большой офис и платить огромные за это деньги. Но сегодня, когда Вы твердо стоите на ногах, а дела идут хорошо, численность работников увеличивается, а клиенты довольно серьезные, то пришло время подумать о новом помещении. Старое еще неплохое, но уже тесноватое и не такое презентабельное, как бы Вам того хотелось. Поэтому предстоит переезд офиса на новое место. Это всегда достаточно хлопотное дело.

Когда Вы нашли подходящее помещение, то Вам предстоит решить еще один важный вопрос. Он будет состоять в том, что должны определится кто же будет осуществлять переезд. Вы можете долгое время делать это сами, или поступить как люди рассудительные, доверить это профессионалам, которые занимаются такими перевозками ежедневно. Да и можно заказать такую услугу, как офисный переезд «под ключ».

Что входит в такую услугу?

Компания «Абрикос» оказывает такие услуги. В нее входит практически все, что может быть необходимым при офисном переезде. Транспортировка Вашего офиса с профессионалами нашей компании пройдет легко и без лишних затрат средств. В кратчайшие сроки мы можем организовать переезд. Если Вы беспокоитесь о лишней трате своего рабочего времени и сотрудников компании, то осуществить его можно у выходной день. Тогда в понедельник Ваши сотрудники просто придут в офис на работу только уже по новому адресу и сразу смогут приступить к работе.

Перевезти офис на новое место поможет наш грузовой автомобиль с надежным водителем. Кроме него, можно заказать грузчиков, упаковочный материал. Если Вы закажете переезд офиса «под ключ», то Вам не придется ни о чем беспокоится. Мы выполним всю работу сами.

Заранее привезем качественный упаковочный материал в конце рабочей недели, чтобы Ваши сотрудники могли сами сложить в коробки личные вещи и документы офиса, подписывая коробки. Дальше дело рук наших профессионалов. После отключения компьютеров и упаковки офисной техники, можно приступать к разборке крупногабаритной мебели с последующей упаковкой и маркировкой мешочков со снятой фурнитурой.

После упаковки и погрузки, офисное имущество перевозим на новое место работы компании. Осуществляем выгрузку, распаковку и сборку мебели. После того как ваши вещи займут свое место в офисе, наши работники уберут весь мусор. Сотрудники компании смогут приступить к работе сразу же.

Почему стоит заказывать такую услугу?

У нас в компании Вы сможете заказать недорогой переезд с выполнением большого объема нужных работ. Мы формируем пакет услуг сугубо индивидуально, подстраиваясь под необходимость каждого клиента. Это позволяет нашим заказчикам существенно сэкономить деньги и время.

На этапе переезда очень важна оперативность. Ею обладают наши специалисты. Все делается слаженно и в точно оговоренное время. Все работы выполняются быстро и грамотно за счет высокой профессиональности наших сотрудников. После переезда убедитесь, что доверять его можно людям с опытом работы, чтобы не было ущерба времени и повреждений мебели или дорогой офисной техники. Поэтому просто обратитесь в компанию «Абрикос». Профессионалы все сложности со сменой офиса выполнят сами. Мы спланируем, организуем, проконтролируем все до мелочей. Заказывать такую услугу таки стоит. Вы не только сохраните свое драгоценное время, но и положительные эмоции от переезда. Когда Вы обратитесь именно к нам, то можете быть уверенны в том, что все пройдет без лишних финансовых потерь. Оплачивая работу, выполненную сотрудниками нашей компании, получите качественные услуги от профессионалов с огромным опытом работы.

Автор: abricos.kiev.ua