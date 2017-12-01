Покупка качественных и надёжных зимних теплиц на заказ

Все мы любим свежие овощи, да желательно со своего огорода. Ведь именно такая еда не содержит никаких вредных веществ и не успевает потерять всю пользу, заложенную в неё природой. И если летом с этим нет никаких проблем, то зимой остаётся довольствоваться продуктами, закупоренными впрок, или же приобретать их в супермаркете, в который они проделали долгий путь и не испортились, а значит состав их далёк от натурального. Но мы предлагаем лучший выход – купить зимнюю теплицу. Данное сооружение позволит круглый год наслаждаться любимыми овощами, ягодами и фруктами. Кроме того, вы можете обустроить зимний сад, оранжерею и даже разводить экзотические растения, которые в естественной среде не смогли бы плодоносить в наших широтах. А может быть желаете оборудовать там небольшой бассейн прямо среди яркой зелени? Заинтересовались? Обращайтесь в компанию GLASS HOUSE – мы предложим вам теплицу любой формы и размера.

Покупка теплиц на заказ

Теплицы, которые предлагает наша компания, имеют такую конструкцию:

Фундамент. Иногда в фундаменте нет необходимости, но если он всё-таки необходим, то выполняется он из бетона или дерева.

Каркас. Каркас чаще всего изготавливается из квадратного профиля, покрытого специальным раствором, который надёжно защищает его от преждевременной коррозии и осадков. Кроме того, каркас должен быть настолько крепким, чтобы с лёгкостью выдерживал снежную шапку и порывы сильного ветра.

Покрытие. Для изготовления теплицы термос пленка никак не годится. Иногда может применяться стекло, но лучше всего сохраняет тепло и при этом не препятствует солнечному свету сотовый поликарбонат. Прочность, гибкость, лёгкость и доступная стоимость – вот основные преимущества этого материала. Мороз, град, резкая смена температур – всё это не страшно для теплицы из поликарбоната.

Зимние теплицы: отопление, освещение, полив

Кроме самой теплицы, компания GLASS HOUSE предлагает системы полива и вентиляции. Также мы можем обеспечить дополнительное освещение и, конечно же, отопление. В целом вы можете у нас купить у нас всё, что необходимо для получения качественного и обильного урожая.

Многие клиенты успевшие убедится в качестве наших услуг, оценившие ответственный и добросовестный подход к делу, рекомендуют нас своим друзьям. Это служит дополнительным доказательством того, что мы не зря занимаем лидирующую позицию среди конкурирующих фирм. Обращайтесь к нам и лично убедитесь в том, что сотрудники GLASS HOUSE работают на совесть. Грамотная ценовая политика компании позволяет предложить минимальный уровень цен на услуги, но если ваш бюджет сильно ограничен, при этом нужно теплица распродажа – это отличный выход.