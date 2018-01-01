Что выбрать при обучении в автошколе, механику или автомат.

Не совсем давно произошли серьезные изменения в подготовке водителей транспортных средств. И для многих стало настоящим облегчением то, что водителям разрешили учиться и сдавать экзамены на автомобиле с коробкой автомат. Хочется отметить, что до недавнего времени, автошкола обучала только на машине с механической коробкой передач. Конечно «автомат» облегчил жизнь многих желающим получить водительское удостоверения, но у такого обучения есть много минусов.

При обучении и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической коробкой передач в водительском удостоверении ставиться отметка о допуске к управлению транспортным средством только с автоматической коробкой передач. Конечно, для некоторой категории людей здесь нет ничего страшного. Но стоит задуматься, ведь в жизни бывают разные ситуации. Может произойти такое, что автомобиль на автомате сломается, а Вам нужно срочно куда то ехать. И тут на помощь могут прийти родственники и друзья, так сказать одолжить свой автомобиль, а он окажется не с двумя педалями, а с тремя.

При обучении на автомобиле с автоматической коробкой передач, курсант автошколы пишет специальное заявление, в котором отказывается от управления автомобилем с механической коробкой передач и обязуется управлять только автомобилем с автоматом. И если вдруг он захочет пересесть на механику, то ему нужно будет идти учиться заново в автошколу.

Стоит отметить, что управление автомобилем на механической коробке передач с правами только на автомат - это езда без прав, которая наказывается очень строго. Да и у автомобиля с автоматом (АКПП) есть существенные недостатки, но сейчас не об этом.

Стоимость обучения в автошколе на механике и на автомате так же отличается. Обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач стоит дороже. Но иногда разница в стоимости обучения не так существенна, что бы ученик мог отказаться от автомобиля с АКПП. Например, в автошколе Москвы АвтоМотоКлуб разница за один академический час занятия с инструктором на автомате дороже на пятьдесят рублей, чем обучение на автомобиле с механической коробкой передач.

Так что прежде чем идти учиться на автомат, взвести все ЗА и ПРОТИВ. И если хоть немного сомневаетесь, то выберите автомобиль с механической коробкой передач. При получении водительского удостоверения на механику, Вы сможете управлять автомобилем с любой коробкой передач. Рекомендуется проходить обучение и получать права на автомобиле с АКПП людям в возрасте, которым тяжело дается обучения на механике в связи с плохой координацией. А молодым людям просто стыдно проходить обучение на автомате.