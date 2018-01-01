Все большую репутацию набирает композитная арматура. Нано технологии позволили производить уникальные продукты и изделия из композитных материалов, которые находят все большее применение в самых различных областях.

Компания «СибирьэнергоСтрой» производит и реализует композитную продукцию великолепного качества, все больше востребованную в нынешнее время в строительстве и других местах применения. Для оптимизации строительных работ ООО «СибирьэнергоСтрой» предлагает из композитных материалов арматуру, гибкие связи (для связки основной стены сооружения с облицовочной отделкой кирпичом), стеновые тарельчатые дюбели (для закрепления теплоизоляции на здании), различные фиксаторы и опоры, позволяющие залить плоскость на одинаковом уровне по горизонтали. Новосибирск теперь обеспечен новейшей продукцией, ставшей во многих случаях более выгодной.

Применение

Сферы использования:

строительство фундаментов в виде площадок в промышленной отрасли и гражданском строительстве,

обвязка кирпичной кладки домов,

создание дорожных полотен в строительстве дорог,

использование опор под насаждения в сельском хозяйстве,

сооружения в водном хозяйстве (настилы мостов, обвязка с упрочнением береговой линии),

ремонт сооружений из железобетона и кирпича,

и пр.

Преимущества

Во многих характеристиках композитная продукция намного превзошла аналоги из стали. Например, у композита:

прочность на разрыв – выше в 2-2,5 раза;

гибкость – бесценное качество при связке кирпичной облицовки, так как при расширении верхнего слоя, при неизменном положении внутреннего, не создаются напряжения, приводящие к разрушению;

диапазон выдерживаемых температур - 70°С+200°С, а так как расширение его при изменении температуры тождественно бетону, то риск разрушений минимален;

великолепная устойчивость к агрессивным средам и влаге делает надежным использование в бетоне, не подвергая его разрушению вследствие коррозии;

более чем в 2 раза длительней срок эксплуатирования (до 80 лет);

энергосбережение - за счет пониженной теплопроводности (в 100 раз меньше) не способствует образованию «мостиков холода»;

небольшой удельный вес позволяет удобно доставлять продукцию к месту работ без привлечения длинномеров (в 5-10 раз легче);

электробезопасность – благодаря диэлектрическим свойствам в сооружениях не появляются блуждающие токи и короткое замыкание в системе проводов;

не подвержен действию электромагнитных полей (особенно важно в сооружениях, где установлено специальное медицинское оборудование), радиопрозрачен;

экономичность – характеристика, привлекающая особое внимание, так как при определенных размерах композитной арматуры ее потребуется на 30% меньше от стальной для равнозначной по прочности замене.

Что представляет собой арматура из композита

Композитная арматура выпускается 2-х модификаций:

АСП — из стеклопластикового волокна,

АБП — из базальтопластиковых нитей.

Композитная арматура имеет такую структуру: внутри находится стержень, состоящий из прочных стеклянных или базальтовых нитей, которые обволакиваются эпоксидной смолой для создания жесткости, и сверху на них наматывается жгут из такого же материала, что и середина, для придания арматуре рельефа. После сушки в спецкамере, где смола затвердевает, арматуру нарезают и сворачивают в бухты. Это позволяет использовать ее экономно, почти без отходов, особенно удобно - при сооружении больших площадей.

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