Где купить надежный Mitsubishi с пробегом в Новосибирске?

Сегодня, 14:20 Оставьте комментарий »

С конца мая 2017 года у новосибирцев появилась замечательная возможность приобрести автомобиль легендарной марки Mitsubishi по доступной цене, не рискуя при этом стать постоянным клиентом авторемонтных мастерских. Такую возможность предоставляет официальный представитель концерна на территории России – автосалон «Фастар», расположенный на ул. Станционной, 88.

Выгода для клиента

Приобретая автомобиль Mitsubishi с пробегом у официального представителя, покупатель становится клиентом дилерского центра, и в будущем может рассчитывать на участие в различных акциях и программах, которые позволяют сэкономить на приобретении расходных материалов, запасных частей и техническом обслуживании автомобиля.

Но это далеко не главное преимущество обращения в салон. Дело в том, что Фастар - официальный дилер Mitsubishi в России – реализует подержанные автомобили в рамках программы Diamond Care. А это означает, что авто, которое продается в стенках этого салона, отвечает достаточно высоким требованиям:

  • изначально оно было приобретено только у официальных представителей концерна;
  • его возраст не превышает семи лет – это оптимальный возраст для подержанного автомобиля;
  • за время своей службы оно проехало не более 150 000 км.

Если автомобиль соответствует этим требованиям, он подвергается тщательному осмотру специалистов центра, которые проводят диагностику, руководствуясь инструкцией, разработанной в Mitsubishi Motors, и заполняют соответствующий лист технических характеристик.

С точки зрения клиента, это еще одна дополнительная выгода – ему не придется тратить время и финансовые средства, чтобы пройти диагностику в ближайшем автосервисе, как это происходит при покупке автомобиля с рук.

Дополнительные преимущества

Основной принцип политики компании Mitsubishi Motors сегодня – это забота о клиентах. Поэтому каждому, кто решил приобрести транспортное средство в рамках программы Diamond Care, предоставляются дополнительные преимущества – своего рода подарки от концерна.

Первый подарок – это дополнительная гарантия на транспортное средство, которая будет действовать ближайшие 12 месяцев. По условиям гарантии, автовладелец всегда может воспользоваться услугами партнеров и заменить вышедшие из строя детали или узлы агрегата. Замене по гарантийному талону подлежат:

  • двигатель;
  • трансмиссия (и коробка передач, и раздаточная коробка);
  • вариатор;
  • ось или мост;
  • системы охлаждения и кондиционирования;
  • рулевое управление;
  • электрооборудование;
  • рабочие жидкости.

В течение года владелец сможет наслаждаться своим авто, не задумываясь о возможном ремонте.

Второй подарок от концерна – это автоматическое участие в программе «Помощь на дорогах МАР». В течение того же года можно безбоязненно путешествовать на машине как по России, так и за пределами страны, зная, что в любой момент на помощь придут настоящие специалисты: ремонтники, юристы, медики.

Эффективность программы Diamond Care подтверждается неуклонным ростом числа подержанных автомобилей, которые приобретаются у официальных дилеров концерна. В этом году их количество увеличилось на 12%, по сравнению с предыдущим. Более ста тысяч Mitsubishi обрели новых владельцев в рамках действия этой программы.

Это действительно уникальная возможность, сэкономив значительные денежные средства, воспользоваться основными преимуществами, которые предлагает компания Mitsubishi всем своим клиентам.

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