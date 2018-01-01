Джинсы оптом - модные тенденции 2018 года

Джинсы уже давно стали незаменимым элементом в гардеробе любого современного человека. Еще несколько десятков лет назад никто и не могут подумать, что эти изначально придуманные для тяжелой работы на ранчо, не притязательные и практичные штаны из синего денима, станут такими популярными и востребованными, идеально подходящими для любого современного лука. Они отлично подходят для уличного и спортивного стиля, а также шик-бохо, уместно смотрятся на работе, отдыхе, вечеринке и свиданиях, на любом неформальном и уже даже на официальном мероприятии. Джинсы позволяют любому человеку всегда выглядеть модно и актуально, уместно и стильно в любом месте и любое время. Что носить в наступающем 2018 году и какие модели будут в тренде? Об этом вам рассказывают менеджеры сайта http://jeansoptom.com, который продает джинсы оптом по самым низким ценам.

Модные джинсы оптом — лучший выбор 2018 года

Согласно утверждениям современных стилистов правильно подобранные по фигуре и размеру джинсы являются основой любого капсульного гардероба. Каждый год именитые дизайнеры выпускают новые коллекции, и 2018 не стал исключением. Мы уже сейчас авторитетно вам скажут, что в тренде будет необычность, разнообразие и оригинальность.

Узенькие облегающие скинни по немного выходят из моды, триумфальное шествие по миру продолжают «трубы» и знаменитые «mom», в моде остаются хулиганские рваные модели и бойфренды. Ультрамодными вновь считаются клеши, отвороты и укороченные варианты.

Актуальные расцветки — темно-синий и «вареный голубой», заниженная талия уже давно не «рулит», лучший вариант - средняя и высокая посадка. Также будут модными джинсы, украшенные в стиле дискотеки 80-х: с заклепками, стразами, красочными аппликациями с мультяшными персонажами, пайетками, заплатками и яркими принтами.

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