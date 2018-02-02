Где и как пройти процедуру банкротства ИП или физического лица?

Решение о несостоятельности индивидуального предпринимателя принимается по результатам слушания в арбитражном суде. Но для этого необходимо пройти особую процедуру. Воспользоваться ей можно, если:

нарушены все сроки выплаты долгов в срок от 3 месяцев и больше;

размер задолженности существеннее, чем стоимость личного имущества;

стоимость неисполненных обязательств очень большая.

Банкротом можно назвать и предпринимателя, который не вносит средства для оплаты коммунальных платежей, не оплачивает налоги или взносы в государственные фонды.

Специфика процедуры банкротства ИП

Познакомиться с процедурой банкротства ИП можно на странице https://банкротов.net/uslugi/bankrotstvo-ip/. Благодаря профессиональной помощи вы можете получить финансовые и другие гарантии. Компания работает без посредников, поэтому не происходит переплаты.

Чтобы ускорить процедуру, можно заранее начать собирать документы. Перечень схож с тем, который необходим для банкротства физических лиц. К заявлению прилагаются:

бланки, подтверждающие факт работы ИП;

свидетельство ИНН;

СНИЛС;

документы, подтверждающие долг;

перечень имущества и некоторые другие.

После подготовки все официальные бумаги должны быть поданы в арбитражный суд по месту жительства должника.

Можно ли сделать банкротство физического лица?

Сегодня многие претендуют на то, чтобы избавиться от своих долгов, доказав свое плохое финансовое состояние. По действующим законам, подать заявление могут граждане, которые не имеют достаточных средств для погашения долгов и недвижимости. Последнюю можно было бы продать для погашения задолженности.

Подать заявление при банкротстве может сам человек, без обращения к кредитным организациям. Следует учитывать последствия, которые бывают при такой процедуре:

У банкрота портится кредитная история. Гражданин лишается возможности брать кредиты. На все операции, связанные с оборотом ценных бумаг или покупкой недвижимости, потребуется разрешение финансового управляющего. Нельзя и открывать собственное дело в течение 3 лет.

Хотите, чтобы процедура банкротства прошла менее болезненно, с максимальной пользой? Обращайтесь за помощью к профессионалам. На сайте https://банкротов.net/ представлены услуги специалистов с большим опытом и высоким процентом успешного завершения дел. Не забывайте и о том, что для рассмотрения вашего дела потребуется внести государственную пошлину.