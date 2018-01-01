Помощь адвоката: цена, польза и этапы сотрудничества

Страх и неуверенность – два фактора, которые часто врасплох застают человека в сложных жизненных обстоятельствах. Именно они зачастую вынуждают защищать свое честное имя, репутацию, а иногда честь и свободу самостоятельно.

Тогда как очень верно сказано на сайте ka-rosspravo.ru адвокатской коллегии «Россправо»: своевременное обращение за консультацией к профессиональному адвокату – то же, что профилактика болезней в медицине. С одной оговоркой: если обратиться за помощью специалиста как можно раньше, сохранить получится не только здоровье, но и деньги, и время.

Почему тогда лишь 20% людей, предчувствуя сложную ситуацию, идут за компетентной консультацией, а остальные 80% пытаются решить вопрос сами? Практика показывает, что все дело в известном стереотипе: адвокат – это дорого.

Конечно, доля истины в этом есть. Серьезная вдумчивая консультация или комплекс услуг по сопровождению дела, особенно уголовного, не может стоить копейки. Но она и не разорит.

Как бороться со стереотипом о слишком дорогих услугах адвоката

Оказавшись в непростой ситуации, например, развод с разделом имущества, споры по наследству, конфликт с начальством вплоть до увольнения в связи с недоверием, всегда стоит помнить:

юристы тоже люди, они понимают, что необходимую сумму взять и достать из кармана может не каждый, многие предлагают 3–5 альтернативных программ расчета (частями, с авансом, по факту судебного решения);

выяснить перспективы дела можно уже на первой консультации (а она стоит от 1000 рублей);

серьезный юрист честно скажет, каковы шансы на победу, а победа задает простое условие: все счета оплачивает проигравшая сторона, то есть ваш оппонент.

Так уж устроен человек, что его воображение всегда рисует ситуацию хуже, чем она есть. Чтобы это не стало серьезной проблемой, стоит все-таки побывать в хорошем юридическом бюро, и только после этого принимать решение о целесообразности привлечения профессионала.

Кому доверить свою защиту?

Найти адвоката с кристально чистой репутацией не так сложно. Все больше специалистов в области юриспруденции представляют свои услуги в интернете.

Это удобно – можно пройти на сайт потенциального защитника и получить всю необходимую информацию. На что смотреть?

Опыт работы. Уважающий себя эксперт его обязтельно озвучит, рассказывая о себе. На https://ka-rosspravo.ru/about, например, эта информация выделена отдельно.

Квалификация. Работа с гражданскими делами или арбитражным судом (физическое лицо против компании, юридические лица против юридических лиц) – одно из самых сложных направлений юриспруденции. Здесь нужен не просто опытный специалист, а юрист-практик. То есть эксперт с опытом работы в судах и с судами.

Гарантии. Они должны быть прописаны в договоре.

Как правильно общаться с квалифицированным юристом?

Ключевое условие, без которого даже самый опытный адвокат по уголовным делам в Санкт-Петербурге не сможет эффективно работать, – откровенность. Чем более откровенной будет первая беседа, тем точнее можно разработать план будущих действий. Весь последующий цикл сведется к пяти этапам сотрудничества.

На первом шаге изучаются обстоятельства конкретного случая и оцениваются шансы на успех. Вторая стадия – разработка плана действий. Третья – сбор доказательных материалов и подготовка обращений в суд, если это необходимо. Самый сложный этап – четвертый: представительство в суде, переговоры сторон и представление собранного материала. На последнем шаге принимается окончательное решение - полюбовно или судом.