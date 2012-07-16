Где и как можно оформить займ?

Выдают ли займы без проверки кредитной истории в МФО? Можно ли получать деньги на счёт карты Сбербанка, если в прошлом были просрочки? Прочитайте статью, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы!
У каждого, кто хотя бы раз занимал деньги, есть кредитная история (КИ). Если человек своевременно погасил задолженность, то с ней всё в порядке. Однако, если заёмщик просрочил платёж либо вовсе не вернул займ, то в КИ это указывается. Впоследствии кредиторы будут более осторожно относиться к такому кредитополучателю и, вероятно, вовсе не дадут ему денег взаймы. Многие могут интересоваться, выдают ли микрокредиты без проверки кредитной истории современные кредиторы? Да, выдают. Сегодня в России много МФО, готовых пойти на сотрудничество с недобросовестным заёмщиком.
Требования к клиенту и необходимые документы
Одним из кредитный-сервис, которая может выдать займ человеку с плохой кредитной историей наличными либо на карту Сбербанка, является «Заём911». Чтобы получить деньги, вам необходимо сделать фотографию паспорта и прикрепить её после заполнения заявки. Также вы должны:
- быть старше 18 лет;
- иметь прописку на территории РФ и находиться в стране;
- иметь заработок либо другой источник дохода.
Если вы соответствуете всем параметрам, то можете смело заполнить анкету на сайте компании и получить деньги по всей России.
Почему «Заём911»?
Почему вам следует выбрать вышеупомянутую компанию, а не другую? На это есть множество причин:
- Деньги могут выдаваться без проверки кредитной истории клиента. Даже человек с плохой кредитной историей имеет шанс обзавестись деньгами.
- Моментальное оформление. Заявка от заёмщика рассматривается всего за 15 минут. Деньги переводят моментально после одобрения.
- Множество способов получения микрозайма. Вы можете оформить займ не только на карту Сбербанка, но и на счёт в электронной платёжной системе либо наличными.
- Шанс одобрения 95%. Практически все поступающие заявки получают одобрение.
- С любой точки страны. Микрокредиты выдаются по всей России, где есть доступ к интернету.
- Минимальная переплата. Она составляет всего от 0,4% от суммы займа в день. Такая переплата не ударит по вашему бюджету.
Как получить микрозайм без звонков: инструкция
Чтобы обзавестись деньгами уже сегодня, в первую очередь посетите сайт вышеупомянутой микрофинансовой организации. Там на главной странице имеется кнопка, на которой написано «Получить деньги». Кликните по ней, после чего вас перенаправит на страницу с анкетой. Заполните её, указав сумму и срок микрокредита и свои данные (город, телефон, ФИО и прочее). После этого отправьте заявку на рассмотрение.
Впоследствии вам придёт ответ: если он будет положительным, вы заключите договор с компанией и получите деньги без звонков и прочего. Денежные средства моментально будут переведены на ваш счёт, если вы не указали другой способ получения займа.
Как вы могли заметить, кредитование в МФО — просто, быстро и доступно. Даже если вам отказывают все банки России, не упустите возможность попробовать подать заявку в микрофинансовую организацию. Шанс есть у всех!