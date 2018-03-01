Детское постельное белье – мягкий текстиль с симпатичным оформлением

С самого рождения нас окружает текстиль. Постельное белье в детскую кроватку покупается одним из первых, когда в доме появляется малыш. И требования к нему особенные. Мягкость и безопасность на первом месте. К тому же, выглядеть оно должно очень привлекательно. Ведь кроватка младенца – это маленький островок, самый симпатичный и милый в доме.

Детский текстиль очень разнообразен. Наборы белья покупаются и молодыми родителями, и заботливыми родственниками. А подбираются они, в основном, по внешнему виду. Само собой разумеется, что качество у всех них соответствует требованиям к текстилю младенцев. А они даже еще более строгие, чем просто к детским наборам белья.

Несмотря на высокие требования ко всем свойствам и характеристикам, конкуренция между фабриками довольно высока. Часть наборов предлагается производителями, которые специализируются на выпуске всех разновидностей товаров для дома. Другие предлагают исключительно вещи для детей. В их ассортименте не только спальный текстиль, а и одежда, обувь и даже игрушки. Это огромные магнаты в легкой промышленности, специализирующиеся на довольно обширном подвиде товаров. Детское постельное белье они предлагают в большом ассортименте. По размеру, комплект можно подобрать не только для младенца, а и для ребенка постарше и даже подростка. Кроме ширины и длины, их отличает расцветка, подбор принтов и наличие декоративных деталей.

Большая конкуренция – это возможность подобрать комплект по оформлению, стоимости и производителю. А выбирать всегда довольно сложно. Уж очень привлекательные наборы создаются технологами и дизайнерами фабрик. Есть среди них и богато декорированное детское постельное белье с рюшами, вышивкой и аппликациями. Другие комплекты покоряют своей изысканной сдержанностью. Отсутствие на них дополнительных деталей делает их только изящнее, как бы намекая, что дополнительный декор младенцу не нужен. Для детей важен комфорт и мягкость ткани самого высокого качества.

Для пошива детского текстиля подираются материалы из натуральных волокон. На протяжении многих лет самым подходящим считался сатин из высших сортов египетского хлопка. Недавно, на смену тонкому и изысканному сатину пришла экзотическая ткань из бамбуковых волокон. Материал еще более подходит для нежной детской кожи – мягкий, нежный, при этом прочный и плотный. А самая главная полезная характеристика бамбука – антисептические свойства волокон, которые передались и ткани.