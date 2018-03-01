Зарабатываем на криптовалютах при проведении торговых операций на рынке Форекс

Работа на электронных валютных рынках привлекает сегодня многих активных граждан, которые часто становятся успешными трейдерами. В этом отношении рынок Форекс уже достаточно хорошо изучен и освоен инвесторами. Традиционно там ведется торговля распространенными мировыми валютами и другими материальными и финансовыми активами.

Криптовалюты для российских инвесторов стали интересными сравнительно недавно, хотя биткоин уже находится в обращении без малого десять лет. За это время он показал живучесть и стремительный рост, особенно это касается прошедшего года, когда его стоимость увеличилась почти в пятнадцать раз.

За прошедшие годы образовалось новое поколение криптовалют, которые в различной степени пользуются вниманием инвесторов. Некоторые из старых криптовалют начали котироваться на Форексе, что привлекло к ним внимание опытных и начинающих трейдеров. Следует отметить, что заработок на этом виде валют обеспечивается в основном двумя способами.

Отдельные владельцы свободных средств вкладывают их в биткоины и другие криптовалюты с надеждой увеличения их котировок к мировым денежным единицам. Другие, опираясь на полученный или предстоящий опыт, ведут торговлю на биржах. На странице https://ru.paxforex.com/forex-blog/bitkoin-2018 можно ознакомиться с некоторыми советами по стратегии и тактике торговли биткоином на Форексе в современных условиях.

Необходимо обратить внимание, что криптовалюты обладают высокой волатильностью, и их котировки изменяются достаточно ощутимо в ту и другую сторону. Поэтому операции с биткоином обладают повышенной рисковостью и для получения прибыли необходимо внимательно анализировать тенденции изменения котировок за длительный предшествующий период.

В таких условиях следует использовать тщательный технический анализ, чтобы выявить тенденции поведения и предвидеть направление движения котировок в ближайшей перспективе. Скользящие средние, рассчитанные на базе несложных математических формул, позволяют достаточно точно предсказать направление котировок и сделать необходимые торговые действия.

Рекомендуется провести пробный анализ с записью своих действий и их результатов. И только после получения общего положительного результата выходить на реальные торги. Наличие необходимых знаний, опыта, везения и психологической устойчивости позволит достичь положительных результатов при операциях с криптовалютами и получить желаемую прибыль.