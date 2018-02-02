Переводы не выходя из дома

В былые времена люди отправляли деньги при помощи почты или телеграфа, посылка шла очень долго, чаще не доходила до получателя.

В настоящее время существуют разные виды переводов:

Почтовые.

Банковские.

С помощью электронных систем.

Все чаще пользуется популярностью последний вид - через интернет. Как это происходит? Денежный перевод - это процесс перемещения (движения) денежных средств от отправителя к получателю через оператора платежной системы. При этом оператор обязан определять правила платежной системы, осуществлять контроль за их соблюдением и организовывать управление рисками. Если вы являетесь владельцем банковской карты, то легко можете перевести деньги при наличии лишь мобильного телефона и интернета.

Люди часто сталкиваются с необходимостью оплаты товара или услуги от частных лиц, как правило, от незнакомых людей. Теперь нет необходимости разглашать данные своей карты, достаточно отправить ссылку зашифрованного кода любым удобным образом, чтобы отправитель смог осуществить перевод с карты на карту по РФ. С помощью одноразового смс-пароля пользователь интерфейса должен подтвердить действительность перевода. Без подтверждения транзакции перевод денежных средств невозможен.

К электронной системе можно подключить сразу несколько карт, перевод осуществляется банками, которые имеют лицензию ЦБ РФ.

Время получения перевода зависит от банка получателя и составляет в среднем от минуты до трех рабочих дней. Сроки зачисления денежных переводов постоянно улучшаются операторами платежных систем MasterCard и Visa. В дальнейшем планируется работа с другими платежными системами. Сервис имеет право провести аутентификацию пользователя системы, чтобы удостовериться, что карта действительно принадлежит владельцу.

В последние годы мы практически ежедневно слышим о взломах программных обеспечений. В связи с этим обработка персональных данных в электронных системах сертифицирована стандартом безопасности, который гарантирует сохранность информационных ресурсов.

Осуществляется строгий контроль доступа, управление рисками с помощью антивирусных обновлений. При регистрации карты используется криптографический протокол, который гарантирует защищенность программного интерфейса. Платежные данные в этом случае нигде не хранятся, выглядят как случайная последовательность символов. Таким образом, перевод на банковскую карту 100-процентно безопасен.