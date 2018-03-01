Преимущества и особенности филателии

Выбирая для себя хобби, хочется знать все его подводные камни. Особенно это касается коллекционирования, где требуется вкладывать деньги в экспонаты. В рекомендациях о том, какую собирать коллекцию, часто фигурируют марки. Такое хобби, как филателия, имеет немало достоинств, но и некоторые недостатки.

Преимущества коллекционирования почтовых марок

Практически все приверженцы филателии называют главным преимуществом возможность когда-нибудь продать свою коллекцию за большие деньги. Это и правда имеет смысл, ведь марки могут дорожать со временем, а будучи собранными в тематический набор, становятся более ценными, чем отдельные экземпляры. Кроме того, элементы такой коллекции или она полностью имеют ценность при любом строе и независимо от стоимости денег. Так что финансовый кризис на них не влияет.

Второй плюс в том, что при сборе коллекционных элементов вы всегда знакомитесь с чем-то новым. Сколько тем и известных событий, столько и марок выпускают в мире. Поэтому всегда будут ценны тематические коллекции с животными, техникой, городами и т. д. И в этом причина того, что собирать марки так увлекательно.

Третье преимущество в том, что коллекция занимает довольно мало места. Обычно у начинающих хранится несколько альбомов, занимая меньше половины полки.

Ну и, конечно, марочную продукцию легко найти, легко заказать почтой и легко продать также почтой.

Негативные стороны филателии

Большая часть проблем, с которыми сталкиваются коллекционеры марок, вызваны незнанием специфики своего хобби или неумением правильно выбирать экземпляры. Если вы не разбираетесь в тонкостях, то скорее всего потратите немало денег на совершенно бесполезные марки.

Еще один значительный минус – легкость повреждения коллекции. Причем даже небольшие нарушения целостности марки могут свести ее стоимость на ноль. Поэтому очень важно правильно хранить экземпляры, использовать специальные щипчики и т. д.

Ну и последний минус в том, что быстро продать марки не получится. Ценность их велика только в глазах коллекционеров, поэтому нужно сначала найти того, кто разбирается и готов выкупить у вас всю коллекцию или часть ее по вашей цене.

Филателия – это очень интересный и демократичный вид коллекционирования. Вы легко найдете марки на любой бюджет и на любой вкус. Кроме того, вы заведете немало знакомств и узнаете много интересных людей.