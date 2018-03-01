Тайм-менеджмент — «убийца» всего живого?

В детстве малыши мечтают поскорее вырасти и стать пожарниками, продавщицами, врачами или космонавтами. Но каково же их разочарование, когда оказывается, что работать — утомительно и трудно, и складывается ощущение, будто бы вся жизнь проходит в рабочей униформе. В последние годы стало модно «успевать все»: и работать, и собственным бизнесом управлять, и личную жизнь строить, и с друзьями время проводить. Многие люди устраивают себе что-то похожее на ежедневный «марш-бросок»: модные ранние подъемы, лёгкий завтрак, приготовленный заранее на 7 дней вперёд, бег трусцой до метро и так далее. Это популярное нынче понятие как «тайм-менеджмент» — действительно ли оно помогает улучшать жизнь или наоборот, превращает ее в погоню за неуловимым? Давайте разбираться с Hotwork. Работа «на износ» — здесь нечему гордиться По-настоящему богатые люди не работают ни 24, ни 29, ни даже 15 часов в сутки. Они работают на результат, а не на время. А «на износ», с 8 до 8 работают только те, кто не умеет грамотно выстроить свой бизнес (или рабочий день). Работа должна приносить помимо финансов ещё и моральное удовлетворение, и чувство самореализации. Кроме того, если работать — действительно в радость, то человеку просто-непросто не понадобятся другие источники счастья вроде бесконечного шоппинга, курения или поглощения сладостей. В этом смысле лучше выбрать работу, дарящую удовольствие, но с меньшим доходом, чем ту, где много платят, но вся зарплата улетает на заменители самореализации и радости. Управление временем: сколько часов люди тратят на тайм-менеджмент? В детстве и юности люди живут счастливо в спонтанности, в непредсказуемости. Это та самая «легкость бытия», о которой твердили классики философии. Но с возрастом человек «обвисает» обязанностями, сил становится меньше, а желания многое успеть — повышается. Люди начинают задумываться о старости и смерти, и тем самым «подогревают» в себе желание «срочно все успеть в этой жизни». Наверное, так и было придумано понятие «тайм-менеджмент», которое приносит хороший доход авторам книг и курсов на эту тему, но загоняет в сплошной стресс тех, кто пытается все скрупулезно контролировать. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы распланировать свой день. Но в рамках «тайм-менеджмента» эта идея доводится до абсурда, люди грязнут в списках дел, ежедневниках, напоминаниях. Только вот оставаться энергичным и эффективным в таких условиях реально лишь пару дней/недель. Дальше организм начинает «бунтовать», и проявляется это в болезнях, стрессах, раздражительности и плохом настроении. Человеку приходится брать «тайм-аут» от той самой жизни, которую он так тщательно рисовал в своём воображении. А сколько времени было потрачено на это планирование и записывание! Более того, каждая невыполненная задача — разочарование в самом себе. И чем больше их насчитывается, тем меньше остаётся сил и вдохновения браться за новые дела, ведь в опыте уже имеется риск «не справиться». В жизни во всем важен баланс. Работа, внутренний мир, здоровье и окружающие — в человеке все это должно гармонично «вмещаться». Чрезмерное планирование и бесконечная постановка целей превращает жизнь в автоматизированный процесс, как будто бы помещая ее на фабричный контейнер. Погоня за эффективностью оказывается мнимой, потому что перенасыщенный график очень быстро отражается на здоровье и самочувствии. Так может быть разумнее жить ради удовольствия, а не списка дел?