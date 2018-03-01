Хороший корпоратив, или труд облагораживает

Банальный банкет в качестве корпоративного праздника всегда непредсказуем. Веселое и разгульное событие для коллектива рискует обернуться трудностями общения между коллегами в дальнейшем. А, может быть, стоит проявить заботу о сотрудниках? И в качестве идеи для совместного отдыха или в дополнении к корпоративному празднику предложить увлекательную прогулку по потаенным местам. А там и до души добраться можно.

Для эмоциональной разрядки можно отправиться на необычные экскурсии по Санкт-Петербургу и запустить цепочку добра в коллективе. Дать сотруднику почувствовать себя творческим и востребованным можно в любое время года. Экскурсия перенесет в благородную атмосферу под плеск Невы или свет ночного фонаря. Позволит заблудиться на узких улочках, загадать желание на мостах над реками и каналами. Такие инвестиции в эмоциональный капитал работников создадут антистрессовую подушку безопасности. Сплоченность одними впечатлениями создаст условия для воодушевления в работе коллектива. Тайные места раскроют потенциал даже самого скромного сотрудника и придадут уверенности в жизни.

А если пришла пора расширить штат и выявить специалистов, способных взять на себя руководство более крупным сегментом, то можно выбрать многодневные туры. Совместить еженедельный отдых с профотбором помогут туры выходного дня в Петербурге с полным обслуживанием.

Концепция такого мероприятия может проходить под идеей знакомства в неформальной обстановке. Совместное проживание на протяжении трех дней позволит взглянуть на человеческие качества специалистов, оценить их способности, организованность, креативное мышление.

Приемы пищи можно сопровождать мероприятиями по сценарию, подготовленному силами коллег. Возможно, кто-то захочет проявить себя в конкурсе или творческом номере.

Такой отдых станет приятным подарком для сотрудников и источником идей в семейной жизни. Организовать романтический отдых или поездку с ребёнком, предложить инициативу на родительском собрании в школе – ваш профессионал будет выглядеть всегда предприимчивым за пределами офиса и создаст представление об имидже вашей компании.

Удачное мероприятие объединит сотрудников, гармонизирует отношения в коллективе, станет источником вдохновения. Под торжественные образы величественного города и мысли о вечном и прекрасном, отдых вернет душевное равновесие и создаст багаж впечатлений и творческих идей для дальнейшего труда.