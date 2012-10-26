Обучающие курсы по различным темам в Клубе Складчик

Самообучение – это весьма достойная цель. Но далеко не у всех есть возможность покупать лучшие курсы по той цене, которую запрашивают за них авторы. Что же делать? Клуб www.skladchik.biz предлагает простую возможность решить эту проблему. Наши пользователи выбирают интересные курсы, разбивают их стоимость на несколько частей, скидываются и покупают их у авторов по доступным ценам.

Законно ли вообще такое?

Условно говоря, пользователи Клуба Складчик не совсем честны. Когда автор рассчитывает цену, он предполагает, что курсом будут пользоваться определенное количество людей. Те, кто скидывается, получают курс по цене значительно более низкой, чем обозначенная. Но нельзя сказать, что они нарушают закон, ведь:

для автора обучающий материал оказывается полностью оплачен. В плане заработка автор не страдает, ведь, если бы не было складчины, ни один из пользователей сайта его курс не купил бы;

на курсе реально присутствует только один человек – организатор. То есть автору не приходится тратить свои силы на личное общение с большим количеством участников, чем он рассчитывал;

участники складчины получают уроки в записи и только внутри группы, которая скидывалась на оплату общей стоимости уроков. Распространение курса в Интернете строго карается, вплоть до бана на форуме.

Фактически, складчина – это договоренность между друзьями, которые совместно покупают один продукт и пользуются им также вместе. Никто не запрещает вам смотреть фильм с компанией у себя дома, если вы купили его на диске. Точно также авторское право защищает инфопродукты: вы можете делиться ими с друзьями, но не можете выкладывать в общий доступ.

Преимущества складчины

Главное преимущество, которое получают участники складчин, заключается в дешевой цене курсов. Собрав группу из 10 человек можно купить курс за 5000, скинувшись по 500 рублей. Это вполне подъемная сумма даже для жителей глубинки.

Также важно и наличие единомышленников. Компании формируются не только вокруг какого-то автора, как это бывает среди обучающихся, но и внутри темы. Люди обмениваются опытом, рекомендуют интересные и полезные курсы, пишут друг другу отзывы, чтобы проще было выбрать среди огромного количества инфопродуктов. Сообщество живет и развивается.

Хотите стать частью Клуба Складчик? Вам потребуется регистрация на сайте skladchik.biz. Сделать ее просто. Но не забудьте прочитать правила, ведь их нарушение чревато вечным баном.