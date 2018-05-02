История Мастеркард

Ключевые события в становлении транзакционной структуры "Мастеркард" с момента возникновения Изначально компания Мастеркард была создана нескольким банками, которые организовали ассоциацию и создали логотип в виде двух кругов. В 1966 году банки из калифорнии подписали соглашение и создали интернациональную структуру. С помощью Нью-Йорского банка был создан продукт «интернациональная карта», который в 1969 году присоединил еще большее количество банков. В 1968 году компания «Мастеркард» начала осваивать рынки Европы и подписала соглашение с европейской системой «Еврокард» и мексиканским банком. Уже в 1972 году на рынок Великобритании поступил совместный американский и европейски банковский продукт. 1979 год стал этапом создания нового имени компании «Мастеркард». В начале 90-х годов компания приобрела и крупнейшего британского игрока, компанию Аксэс. Компания еще более нарастила свое присутствие на рынке после слияния с европейским партнером Европэй Интернэшионал, которая выпускала известные карты Eurocard.

Постоянная работа и увеличение зоны присутствия крат «Мастеркрд» с развитием современных электронных технологий На сегодняшний день под брэндом «Мастеркард» понимают крупнейшую транснациональную платежную корпорацию с представительством в 210 странах. Управленческая структура находится в США в Нью-Йорке. Компания Mastercard постоянно наращивает объем и становится более открытой для многих государств. Для совершения более масштабных транзакций было введено новое наименование компании – «Мастеркард Ворлдвайд». Для визуальных изменений м ровой финансовый оператор обновил логотип с добавлением третьего круга. Акции компании впервые были размещены публично в мае 2006 года со стоимостью в 39 долларов за одну позицию. Увеличение рынка электронных платежей компанией Мастеркард также осуществляется регулярно: