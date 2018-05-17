Как правильно купить поролон и не прогадать с качеством?

Среди многочисленных вариантов наполнений для мягкой мебели обыкновенный и хорошо всем известный мебельный пенополиуретан, который Вы можете купить поролон, занимает далеко не последние позиции. Ведь одно дело - обить подлокотники, спинку и даже сиденье дивану или креслу и совсем другое - обеспечить комфортное ортопедические правильное спальное место, которое сможет прослужить своему обладателю не один год. Конечно, рьяные поклонники пружинных блоков могут поставить под сомнение заявление о том, что поролон обеспечивает должную поддержку позвоночника. Однако давно известен факт, что правильно подобранный качественный поролон, в составе спального места, может составить не слабую конкуренцию любому пружинному блоку. И споры здесь бесполезны. Чтобы правильно подобрать пенополиуретан или ППУ (так принято называть поролон в мебельной индустрии) и обеспечить себя комфортным, анатомически корректным и долговечным спальным местом, необходимо учитывать то, что он разделяется на несколько основных видов. Так существует:

специализированный негорючий ППУ;

высокоэластичный;

стандартный;

жесткий и повышенной жесткости;

мягкий и супермягкий.

Все они имеют определенную маркировку и отличаются конкретным набором физических свойств (обладают определенным диапазоном плотности и жесткости и тому подобными характеристиками). Таким образом, учитывая частоту использования спального места, а также характер и вид планируемых нагрузок, можно подобрать оптимальные марки поролона и укомплектовать спальную поверхность в точности под свои потребности. Это обеспечит не только должное удобство, но и долговечность использования мебели. Здесь ещё необходимо отметить и то, что мало купить поролон одной марки. Как правило, при наполнении спальных мест опытные мебельщики руководствуются принципом "многослойного пирога", то есть используют несколько марок поролона разной плотности и жесткости. Для того, чтобы поверхность получилась достаточно упругой, но в то же время мягкой и приятной для сна, принято более жесткий поролон использовать снизу, а на верх, в качестве смягчающего слоя, класть более мягкие марки ППУ. Завершая повествование о поролоне, об этом простом и широко распространенном наполнителе, хотелось бы сказать одно. Не важно, насколько масштабный мебельный процесс Вы затеваете, главное - в деталях, поэтому всегда важно помнить о качестве сырья. Ведь добротный поролон купить не сложно, но стоит только неправильно сэкономить на нем, и весь Ваш мебельный шедевр рискует обернуться разочарованием. Чтобы избежать подобных печальных последствий, выбирайте оптимальное качество поролона на странице http://furnituraa.com/mebelnyy-porolon и не теряйте вдохновения, и тогда самый неожиданный и приятный результат не заставит себя ждать!