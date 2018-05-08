Ключевой элемент интерьера - диван

Диван можно смело назвать королем гостиных и однокомнатных квартир. Это одновременно место для посиделок, зона сна и ключевой элемент интерьера. На сайте можно посмотреть то, насколько разнообразные, необычные и красивые диваны современных мебельных фабрик.

Чтобы купить диван в киеве, необходимы простые запросы:

● долговечность. Согласитесь, покупать диван на год-два никто не хочет. Этот предмет мебели десятилетиями служит семье. Поэтому отдавайте предпочтение каркасным изделиям. Основу и рамку жесткости в них задают деревянные бруски или металлические детали;

● удобство. Если диван используется в качестве софы или для посетителей, то об этом не особо заморачиваются. Но если этот вид мебели служит спальным местом или зоной отдыха для всей семьи, то подход чуть другой.

Диван реально выбрать для любого помещения и целей. Дизайн и обивка при этом играют солирующую роль. Диван из кожи или кожзама покорит респектабельностью и солидностью. Велюровая ткань приятна на ощупь. А разнообразие гобеленовой обивки удовлетворит самых требовательных покупателей. Сделать правильный выбор помогут консультанты сайта и ваш собственный вкус.

Фанера или дерево

Угловые и прямые диваны изготавливают из различных материалов. Дешевые разнообразные виды фанер. Для увеличения износостойкости их ламинируют, окрашивают в любые цвета. Это позволяет бюджетно обновить любой интерьер.

Дальше на порядок выше массивы и цельное дерево. Натуральность, гипоаллергенность, практичность, долговечность, неповторимая текстура — главные преимущества этих материалов. И один небольшой минус — цена.

Поэтому если выбираете диван для гостиной или офиса, на который не будет много нагрузки, то можно ограничиться фанерными вариантами. Если же диван будет вашим спальным местом или предназначен для детской комнаты, то отдавайте предпочтение усиленным деревянным элементам.

Пару слов о наполнителе

От того, что внутри прямого или углового дивана, непосредственно зависит цена. Самые дешевые варианты — из поролона. Они гипоаллергенные, не образуют пыль, самые мягкие для сидения. Правда недолговечны и быстро деформируются. Конский волос в качестве наполнителя используется только в винтажных или эксклюзивных предметах мебели из-за дороговизны.

Если диван будет использоваться в качестве спального места (а именно так бывает в однокомнатных квартирах и малосемейках), то отдавайте предпочтение только пружинным блокам. Пускай они и жестче поролона, но обладают ортопедическими свойствами, в разы повышают износостойкость мебели.

Многофункциональность диванов

В малогабаритных квартирах каждый предмет мебели выполняет несколько функций. Вот и диван может служить не только спальным местом или зоной отдыха, но и комодом, если в модели идут просторные ниши для белья. Правда прятать в них спортинвентарь или другие тяжелые вещи не рекомендуется. Дно ниш для белья в диван изготавливают из фанеры, поэтому укладывайте туда только домашний текстиль, одеяла и подушки.