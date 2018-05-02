Пять способов, позволяющих добраться из «Шереметьево» в Москву

Транспортная инфраструктура, обслуживающая аэропорт «Шереметьево», развита на достойном уровне. Благодаря возможности комбинации проезда можно добраться до любого места Москвы. Способы различаются не только стоимостью, но и временем, которое уйдет на дорогу.

Такси

Этот способ один из самых дорогих. Есть как коммерческие, так и официальные перевозчики. Последние предоставляют услуги по фиксированным ценам. Узнать сотрудников таких компаний можно по желтым жилетам и личным карточкам. Заказ такс осуществляется по телефону или с помощью специальных мобильных приложений.

Аэроэкспресс

Это скоростной поезд, позволяющий доехать до центра в обход всех пробок. Двигаются такие поезда без остановок до Белорусского вокзала. Если путешествие продолжится, можно пересесть на метро. Время поездки составляет в среднем 40 минут. Купить билеты можно в специальном автомате или в кассах. Можно немного сэкономить, если приобрести оплатить поездку через специальное приложение. Первый экспресс с Шереметьево отправляется в 5 утра.

Трансфер

Если не знаете, как добраться из аэропорта «Шереметьево» с комфортом, можете заказать трансфер. В этом случае вы можете рассчитывать:

на встречу с табличкой;

помощь в организации других поездок;

выбор оптимальной для себя машины.

Этот вариант подходит тем, кто хочет уехать ночью или не желает делать остановки. Сегодня есть компании, которые организуют трансфер с учетом всех пожеланий заказчика.

Общественный транспорт

При его выборе нужно быть готовым к тому, что придется комбинировать транспорт. До ближайшей станции метро можно доехать на автобусе 851 или 817. Чуть дороже обойдется проезд на маршрутном такси. Билеты во всех случаях можно приобрести у водителя. Автобус движется медленно, на пути делает 27 остановок, поэтому нужно быть готовым к длительному путешествию. Особенно если время поездки пришлось на час пик.

Аренда авто

Этот вариант больше подходит тем, кто оказался в столице уже не в первый раз. Взять машину можно в терминале D. Здесь находится несколько компаний, которые предлагают подобные услуги. Офисы работают только днем, ночью получить ключи от автомобиля невозможно. Зато днем предоставляется возможность выбрать автомобиль по своему вкусу.

Таким образом, существует огромное количество вариантов, позволяющих добраться из «Шереметьево» в город. По мнению гостей города, одним из самых оптимальных способов является трансфер.