Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. С их помощью в наше время можно воссоздать быт и образ жизни предков, прикоснуться к культурному наследию. Казахские национальные костюмы в Алматы представлены большим разнообразием вариантов из натуральных материалов – кожи, меха, войлока. Такие костюмы обычно шьются на заказ, по индивидуальным меркам.

Национальные костюмы казахов издревле создавались для удобной и безопасной жизни в сложных кочевых условиях. Это были мягкие, и одновременно крепкие и прочные штаны; теплые чапаны, защищающие от сильных степных ветров; надежные головные уборы. Одежда делилась на повседневную, которая шилась из простых и прочных материалов, и праздничную, для изготовления которой применялась разноцветная ткань и различные украшения.

В настоящее время мода на национальные костюмы вернулась, и с каждым годом становится все популярнее надевать традиционную одежду на различные праздники и гуляния. Да и в обычной одежде нередко прослеживаются элементы казахских орнаментов и узоров. Казахскую одежду надевают как на семейных мероприятиях, таких как свадьбы, дни рождения, так и на школьных, корпоративных и даже общегородских праздниках. Все чаще можно встретить красивые вечерние платья на выпускных вечерах и свадьбах, сшитые в лучших традициях национальной одежды казахского народа. Отдельно стоит отметить детские национальные костюмы, которые красиво и гармонично смотрятся на маленьких детках, выступающих на мероприятиях в детских садах и школах. Обычно это яркие платья и костюмы, украшенные перьями и нашивками.

В большинстве случаев казахские традиционные костюмы шьются мастерами-умельцами, работающими индивидуально. Но есть и целые ателье, основной деятельностью которых является пошив национальной одежды. Одним из таких крупных ателье является компания «Абырой», умелые мастерицы которого создают настоящие шедевры народного творчества. Имея собственный штат дизайнеров и швей, в ателье «Абырой» создаются традиционные казахские костюмы по общим моделям и по индивидуальным заказам. Подробнее с продукцией и компанией вы можете ознакомиться на официальном сайте ателье.

Мода на национальные костюмы в настоящее время находится на подъеме, и этот тренд сохранится в ближайшее время. А значит, на улицах казахстанских городов можно будет все чаще видеть людей в традиционных казахских костюмах.