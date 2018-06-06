Трансформаторы масляные ТМГ 20 Кв

Для преобразования трехфазного тока, использования его потребителями, используются масляные трансформаторы ТМГ 20 Кв. Узлы закрываются воздухонепроницаемой гофрированной оболочкой, предотвращающей контакты минеральной жидкости с атмосферой. Не предусмотрены емкости при расширении масла и область повышенного давления. Расширение жидкости при рабочей температуре возмещается упругим изменением гофрированной оболочки; дегазация способствует сохранению качественного состава масла на все время эксплуатации.

Устройство прохождения магнитного потока, возбуждаемого электрическим током, с укрепленными обмотками НН и ВН изготовлено из стальных пластин, раскроенных итальянским предприятием. Современное оборудование способствует шихтовке, повышает уровень изготовления модуля прохождения магнитного потока, возбуждаемого электрическим током, с укрепленными обмотками НН и ВН; Трансформаторы ТМГ 20 Кв обладают пятиступенчатой системой изменения разности зарядов на концах проводника. Интервал - ±2х2,5% наибольшего допустимого. Регулировка трансформатора серии ТМГ 20 Кв проводится вручную с предварительным отключением от сети.

Преимущества трансформаторов ТМГ 20 Кв

Применение блока позволяет:

обходиться от необходимости минимального отбора минеральной жидкости в трансформаторах;

сэкономить средства на подготовку аппарата к работе;

отказаться от планово-предупредительных мероприятий для поддержания устройства в работоспособном состоянии в период использования.

Введение новых технологических операций:

предварительная опрессовка катушек возбуждения;

распознавание брака с помощью ультразвука мест соединения емкости после электросварки;

испытание бака высоким давлением;

очистка от газообразных соединений, качественная очистка заливаемой минеральной жидкости до заполнения сосуда трансформатора;

заливка её в безвоздушном пространстве;

проверка баков на эксплуатацию четверть века

Применения трансформаторов ТМГ 20 Кв

Климатическое исполнение позволяет использовать трансформатор ТМГ 20 Кв при температуре

Кв при температуре -40+40 градусов Цельсия, влажности окружающего воздуха не более 100%.

Противопоказано использование во взрывоопасных, содержащих агрессивные пары помещениях. Аппараты запрещено эксплуатировать при вибрации, тряске, механических воздействиях.

Стоимость аппарата позволяет приобретать его практически всем предприятиям, организациям.