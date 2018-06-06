Преимущества стеклянных перегородок

Стеклянные перегородки – один из часто используемых элементов в декорировании помещений. Их используют как в офисах, так и квартирах/домах. Основное предназначение этих конструкций – это визуальное расширение и зонирование пространства. Сегодня стеклянные перегородки http://zerist.ru/catalog/steklyannye-peregorodki/ изготавливаются в различных формах и вариантах конструкций. Благодаря этому у них широкая сфера применения, ведь с их помощью можно дополнить интерьер любого помещения.

Виды стеклянных перегородок

Компания «Zerist» предлагают купить стеклянные перегородки в различных вариациях конструкции. Они бывают двойные или одинарные, сложной или простой формы. Сегодня популярностью преимущественно пользуются такие разновидности:

Стационарный тип. Применяется в основном в офисных помещениях. Его предназначение – это разделение комнаты на сектора, где сотрудники выполняют свои обязанности. При минимальных вложениях владелец организации имеет возможность создать массу рабочих мест, где работникам будет комфортно находиться. На данный момент эти стеклянные перегородки стали более популярны, чем аналоги из гипсокартона и подобных материалов;

Мобильный вид. Иначе его называют модульным типом. Также применяется в офисах, когда возникает необходимость сделать небольшой угол, отдельный от основного помещения. Конечно, в сравнении с прошлой разновидностью у этой нет такого достоинства, как звукоизоляция. Однако у них есть свое преимущество, и это мобильность. Вся конструкция легко передвигается и для этого не нужно проводить монтажные работы;

Раздвижные стеклянные перегородки. Состоят из отдельных подвижных модулей. Такая конструкция дает возможность легко соединять или разделять помещение на зоны.

Основные преимущества

У современных стеклянных перегородок есть масса положительных качеств, которые выгодно выделяют их среди аналогов из других материалов:

Эстетичность и разумное использование пространства. Такие конструкции не громоздкие. Они дают комфортное и свободное ощущение, и при этом совершенно не препятствуют попаданию дневного света в комнату;

Простота монтажных работ. Стационарная разновидность легко и быстро монтируется, а при желании ее можно также убрать без особых трудностей. Мобильный тип и вовсе не нуждается в установке;

Прочность. Стеклянные перегородки выдерживают большие механические нагрузки, ведь при изготовлении материал проходит дополнительную обработку, увеличивающую прочность.

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