Свадьба под ключ или планирование своими силами?

Спланировать даже самую скромную свадьбу очень сложно, не говоря уже о масштабных празднествах. Некоторые невесты принимают решение заниматься организацией самостоятельно, стараясь сэкономить бюджет, но в конце концов они все равно обращаются за помощью в студии декора. От собственной свадьбы хочется получить удовольствие, правда? Ведь это один из самых главных дней в вашей жизни, праздник создания новой семьи. Совсем нет желания думать о тайминге, удобстве гостей, организации банкета и шоу-программы. Хочется выбирать цвета для оформления зала, рассказывать о том, какие цветы должны быть на арке на выездной регистрации, но уж никак не собирать ее своими руками. Именно поэтому мы рекомендуем не тратить собственное время и нервы, а на начальном этапе обратиться к специалистам свадебной индустрии.

Свадьба в едином стиле

Сегодня Россия и страны ближнего зарубежья стараются ориентироваться на европейский стиль в оформлении свадьбы, а шумные гуляния и пляски под баян отходят на второй план. Большинство невест склоняются к проведению выездной регистрации в каком-нибудь живописном месте: красивая арка, грамотный ведущий, искренние эмоции и вы вдвоем надеваете друг другу обручальные кольца под радостные аплодисменты гостей. Просто картинка из сказки! Эту сказку помогут воплотить в жизнь декораторы и свадебный распорядитель, вам осталось только определиться со стилем свадьбы. Не теряет популярности рустик и бохо, все так же актуален эко и шебби-шик. Они чем-то похожи, сейчас в моде естественность и природные оттенки, но все же отличаются. Если не можете решить, какой стиль вам ближе, посоветуйтесь с профессионалами студии Savanna - декор свадьбы их профиль уже много лет, они способны понять вас с полуслова.

В плане цветового оформления рекомендуем выбрать 2-3 основных цвета, которые гармонируют между собой. То же самое касается и элементов декора. Например, для стиля рустик характерно сочетание белого, зеленого, коричневого и светло-розового, то есть все природные оттенки. Натуральная древесина, кружево и мешковина будут как нельзя кстати в оформлении зала и выездной регистрации. Не стесняйтесь рассказать декораторам о самых смелых своих фантазиях. Они люди творческие и всегда рады привнести что-то новое в процесс организации мероприятия. Хотите коридор из живых цветов или фотозону, имитирующую лес? Почему бы и нет! Не отказывайте себе в удовольствии воплотить свою сказку в жизнь.