Сертификат соответствия и декларация соответствия. В чём разница?

Декларация соответствия и сертификат – это две формы обязательного (в некоторых случаях добровольного) документирования, для исполнения Техрегламентов ЕАЭС или национальных стандартов пяти стран ЕАЭС. В течение срока действия каждого такого документа они имеют равную юридическую силу. Обязательность процесса сертификации или декларирования регламентируется либо требованиями конкретного Техрегламента Таможенного союза или постановлениями правительства РФ.

Оформление документов

Сертификат или декларацию соответствия можно получить в одном сертификационном центре, у которого имеется аккредитация для выдачи таких документов. Практическое тестирование продукции осуществляются в лабораторных центрах, также аккредитованных государством на осуществление подобных операций, а иногда в органе Росстандарта.

Главные отличия сертификата и декларации

Отличия между этими двумя формами оценки качества состоят в следующем:

Декларацию соответствия может оформить только отечественный налогоплательщик, который может быть, как юр. лицом, так и оформленным как ИП, в то время как сертификат может оформить и иностранный изготовитель;

В случае декларирования, главную ответственность за внесённую в документ информацию несёт заявитель, в то время как при сертификации товара ответственность разделяется с сертификационным органом, где выдаётся разрешение;

При практических испытаниях для получения декларации, законодательством предусмотрены возможности, при которых заявитель предоставляет протоколы, основанные на собственных доказательствах безопасности заявленной продукции. При сертификации такой возможности нет;

При регистрации сертификата и декларации, присвоенный им номер вносится в разные реестры, кодификация которых различается - одинаковые регистрационные номера свидетельствуют о подделке документа;

Оформление сертификата производится на специальном бланке, который имеет несколько степеней защиты для предотвращения подделки. Декларация же заполняется на обыкновенном листе по законодательным, регламентированным нормам и требованиям.

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