Командировка в Москву и отчетные документы о проживании

Отправляя своего сотрудника в командировку в Москву, компания берет на себя расходы на дорогу и гостиницу, выплачивает суточные в фиксированном размере. Вернувшийся из командировки сотрудник обязан отчитаться в своей бухгалтерии о своих затратах, представив подтверждающие документы:

билеты на поезд, автобус, самолет – они подтверждают транспортные расходы;

кассовый чек, гостиничный счет и другие документы из отеля по требованию командирующей стороны;

представительские расходы (если они были запланированы).

Услуги служб такси, как правило, не входит в официальный список расходов, а потому оплачивается сотрудником самостоятельно, из собственного кармана. То же самое касается питания в ресторане, посещения развлекательных заведений.

Зачем нужны гостиничные чеки

Важная и наиболее состоятельная часть расходов в командировке – оплата гостиницы. Приехавший с деловым визитом в Москву человек должен спросить у администратора кассовый чек, договор или иные документы, которые может затребовать бухгалтерия предприятия для отчета о целевом расходовании средств. Администратор обязан выдать их по первому требованию.

Но любой человек, приехавший на несколько дней в столицу, заинтересован не только в деловых встречах и участии в конференциях, но и в отдыхе, развлечениях и шопинге. Сэкономить полученные перед командировкой средства помогут гостиничные чеки, заказать которые можно на сайте www.dokok.ru.

Дело в том, что командированный в Москву сотрудник может поселиться не в дорогом отеле, а в хостеле или у родственников. Оставшиеся деньги он обязан сдать в свою бухгалтерию вместе с отчетом. Но если удастся где-то раздобыть какие-то бумаги, которые говорят об оплате номера, её размере и самом факте пребывания в гостиничном заведении в нужные даты, то деньги можно будет оставить себе, потратив на покупку сувениров или развлечения.

С той целью и покупают гостиничные чеки, которые вполне пригодны для отчета.

Где взять гостиничные чеки

Документы, подтверждающие оплату гостиничного номера, можно заказать на сайте специального сервиса. При этом документы будут подлинными, выданными официально собственной гостиницей сервиса, в полном соответствии с записями отеля. При необходимости будет выслано официальное подтверждение.

Стоят гостиничные чеки недорого и позволяют использовать сэкономленные на проживании деньги по собственному усмотрению. Они выдаются вполне официально и проходят все проверки.