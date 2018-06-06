Профессиональные кофемашины в Москве до доступным ценам и другое кухонное оборудование для офиса

Профессиональная кофемашина для офиса: особенности выбора

Работа в современном офисе отличается высокими психологическими и физическими нагрузками. Сотрудники часто находятся на рабочем меньше больше 8-9 часов, оставаясь при этом без полноценного обеденного перерыва. Неудивительно, что руководители компаний приобретает для персонала кухонное оборудование, выделяя помещения под зоны питания и отдыха. При выборе техники следует отдать предпочтение профессиональным моделям, они отличаются повышенной надежностью и значительным ресурсом. Одним из самых популярных видов оборудования для офиса являются кофемашины.

Основные особенности выбора

Кофе потребляется в офисах в большом количестве, на все компоненты машины оказывается постоянная высокая нагрузка. Эта особенность заставляет отказаться от покупки бытовой кухонной техники. Профессиональное оборудование впечатляет своим разнообразием и сложностью, но среди сотрудников офиса вряд ли найдется опытный бариста, а обучать искусству обращения с техникой кого-то из менеджеров – занятие неблагодарное. По этим причинам стоит выбирать профессиональные кофемашины в Москве максимально простые и надежные, но с высокой степенью автоматизации.

Руководство компании вряд ли захочет, что бы сотрудники половину рабочего времени занимались кофемашиной. По этой причине стоит отдать предпочтение машине, с баками для воды, кофе и отходов с максимальной вместимостью. Для небольших офисов отличным выбором станет капсульная модель, для больших компаний – оптимальный вариант зерновой автомат без автоматического капучинатора.

Машина для поклонников капучино

У капучино масса поклонников, в офисах, где основную часть коллектива составляет прекрасная половина человечества без машины с капучинатором не обойтись. В этом случае нужно решить несколько вопросов:

выбрать модель с надежным автоматическим капучинатором;

назначить ответственного человека следить за состоянием машины;

установить рядом с кофемашиной холодильник для хранения молока;

организовать поставку ультрапастеризованного молока.

При выполнении этих условий можно приобретать в офис кофемашину с капучинатором, в противоположном случае техника с большой долей вероятностью быстро выйдет из строя.

Машины, предназначенные для готовки капучино, более сложные и для планового обслуживания стоит заключить договор с подрядной организацией. Все это делает эксплуатацию техники более дорогой, проблемной, поэтому модели, рассчитанные для готовки черного кофе из хорошего зерна, пользуются максимальной популярностью в офисах.