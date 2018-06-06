Karcher обновили линейку пароочистительных машин

Немецкая компания Karcher обновляет серию пароочистительных моделей, которые незаменимы при чистке мебели после ремонта, генеральном наведении чистоты. Они могут использоваться для жилых помещений, кухонной зоны, санузла, детских и других комнат.

Модели SC 1202, 1402, 1502 и 1702 будут успешно заменены на SC 2.500 C, SC 2.600 C, SC 2.600 CB. Новинки рекомендуются для клининговых компаний, крупных торговых и офисных центров, промышленных объектов. Оборудование станет незаменимым для уборки квартир http://art-cleaning.ru/ и домов, так как отвечает всем современным нормам безопасности.

Что нового?

Как сообщают представители известного бренда, в новых моделях поддерживается непрерывная подача пара. То есть во время использования техники воду можно долить в любой момент при необходимости. Прерывать работу пароочистителя для этой цели не требуется, а все благодаря съемной емкости.

Также из отличительных особенностей стоит отметить следующие:

быстрое нагревание – особая конструкция бака обеспечивает разогрев всего за шесть минут, что на четверть быстрее старой серии оборудования;

широкая сфера применения – разные режимы и большой выбор насадок позволяет использовать технику даже в качестве паровой станции для глажки одежды;

компактные габариты – в корпусе устройства предусмотрена возможность эргономичного хранения аксессуаров, появилась удобная ручка для быстрой транспортировки;

продуманный паровой пистолет – в нем есть возможность регулирования пара, и даже защита от детей;

высокий уровень безопасности – техника сконструирована с учетом всех существующих норм и стандартов безопасности.

Дополнительные возможности и доступный ценник

С новинками немецкого производителя, которыми постоянно обновляется компания Арт-Клининг, уборку после ремонта в частных домах и коттеджах, отелях, ресторанах, офисах станет делать еще проще. В линейке представлены модели различного класса и стоимости. В частности, SC 2500 C относится к среднему сегменту. Ее цена на 40% ниже, если сравнивать с аналогом предыдущего поколения.

Karcher предоставил большой выбор дополнительных функций и возможностей. Например, к пароочистителю можно подключить розетку для утюга. Отдельное внимание уделили и насадке для пола. Она получила ребристую поверхность, за счет которой отсутствуют потери пара. Все это обеспечивает более качественный результат работы с минимальными временными затратами.