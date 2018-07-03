Простота и изысканность: 7 правил хорошей статуэтки награды

Корпоративная культура в Москве развивается достаточно стремительно и делает успехи: за несколько десятилетий развития бизнеса был пройден существенный эволюционный путь. И умение поощрять тех, кто этого достоин, - одна из особенностей современной бизнес-этики. А чтобы это поощрение было более эффектным и значимым, заказывают изготовление наградных статуэток, о дизайне которых мы и поговорим в данной статье.

Ключевые правила хорошего дизайна приза или награды

Лаконичность и простота. Награда должна смотреться стильно и целостно, без многочисленных лишних деталей и нагромождения декоративных элементов. По ссылке можно найти много изделий, где безупречно соблюдено чувство меры в плане декорирования.

Оптическое стекло – идеальный материал. Безупречно прозрачное, оно обладает особыми оптическими свойствами, придавая награде благородный и солидный вид. Грани стекла могут быть дополнительно покрыты лазерной гравировкой (для нанесения логотипов, надписей и т.п.).

Композиция, отвечающая типу награды. Чаще всего призы вручаются тем, кто достиг вершины и является лучшим в чем-то. Поэтому в большинстве случаев это устремленные вверх композиции, которые служат визуальной метафорой для пьедестала, олицетворяют лидерство.

Дизайн, выдержанный в корпоративном стиле. Цвета, графические элементы, сама манера подачи, - во всех деталях должен хорошо просматриваться общий стиль компании.

Конструкция должна быть достаточно надежной и прочной. Важно, чтобы изделие было устойчивым, долговечным и имело минимальные риски разрушения.

Преобладание натуральных материалов. Как правило, речь идет о сочетании камня (гранит, мрамор или другие минералы) с металлом (ювелирная латунь с гальваническим нанесением слоя благородных металлов и/или холодных эмалей).

Наконец, седьмое правило – аккуратный латунный шильд, который позволит нанести всю необходимую информацию. Как правило, на нем указывается место вручения, повод, дата, имя получателя и прочая релевантная для награды информация. Данная пластинка также является частью награды, а потому должна быть эстетичной.

Хорошую награду делает хорошее вручение

В завершение отметим, что изготовить хороший приз – только половина дела. На практике же восприятие награды зависит от того, как она была вручена. Поэтому важно тщательно спланировать мероприятие и сделать его максимально запоминающимся, чтобы и вручаемый приз также был воспринят максимально позитивно.