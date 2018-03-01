Покупка отчетных документов за проживание в гостинице Санкт-Петербурга

Во время официальных командировок работодатель обязан оплатить стоимость проживания сотрудника в другом городе, транспортные затраты, еду. Свои текущие расходы в этот период работник должен подтвердить чеками, отчетными документами, чтобы в бухгалтерии предприятия не возникло дополнительных вопросов относительно целевого расходования средств. Нередки случаи, когда сотрудники в командировке забывают взять соответствующий документ в гостинице, но перед руководством все равно нужно отчитаться. Чтобы выйти из неприятной ситуации, стоит воспользоваться услугами специализированных компаний, которые предлагают такие документы за определенную плату.

Как не стать жертвой мошенников

Из командировки бухгалтерия может запросить следующие документы:

счет-фактуру с указанием стоимости проживания;

бланк строгой отчетности с точной суммой платежа;

акт выполненных работ;

действующий прейскурант с мокрой печатью.

Поддельные документы от мошенников визуально не отличить от оригинальных, но если на предприятии будет аудиторская проверка и представитель контролирующих структур решит позвонить в гостиницу, где вы якобы останавливались, могут возникнуть проблемы, потому что там не подтвердят ваше пребывание. Сотруднику это грозит выговором с занесением в личное дело, внушительным штрафом или увольнением по соответствующей статье.

Именно поэтому целесообразнее сотрудничать с надежными партнерами, которые предоставляют реальные отчеты. Чтобы купить отчетные документы за проживание СПб, необходимо обратиться к посреднику, предоставить ему личную информацию. Он предложит варианты сотрудничества. Документы готовятся на требуемые даты. Они вносятся в текущие бухгалтерские отчеты реальной гостиницы в Санкт-Петербурге. Если бухгалтер или руководитель вашей компании позвонит администратору отеля, тот подтвердит, что вы здесь проживали на определенные даты.

Преимущество использования услуг

Если вы собираетесь в Санкт-Петербург, можете поселиться, где вам удобно, заказав у посредников отчетные документы, не переплачивая за дорогостоящее временное жилье. Подобные услуги целесообразно использовать, когда сотрудник после командировки забыл заказать отчеты или потерял их. Вы не испортите репутацию на работе, не получите выговор, сэкономите деньги, время и нервы. Чтобы оформить заказ, необходимо связаться с представителями сервиса онлайн или по телефону.