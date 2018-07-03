Диагностика и ремонт форсунок: помощь от профессионалов

Выход из строя деталей автомобильного транспорта — настоящая проблема для водителей. Приходится срочно искать новые запчасти или ремонтировать старые узлы и агрегаты собственными силами или через сервисные мастерские. Чтобы не подвергать себя и пассажиров опасности, следует регулярно проходить техническое обслуживание, проверять детали на исправность, степень изношенности. Но и эти действия не дают гарантии длительного использования транспортного средства без ремонта.

Наиболее «хрупким» элементом дизельных двигателей авто являются форсунки. Они нередко выходят из строя, оставляя водителей в полном замешательстве. Ехать в автосервис или самостоятельно решить проблему — такие дилеммы не должны возникать. Только профессионалы могут провести компьютерную диагностику, выявить точную причину поломки и провести грамотный ремонт. Многие владельцы личного транспорта уверены, что причиной поломки становится плохое качество силовых агрегатов. Но это мнение далеко от реальности.

К примеру, в фирменных дизельных моторах Cummins форсунки тоже могут оказаться в непригодном состоянии по разным причинам. Главная из них — несоответствие характеристик используемого топлива рекомендуемым показателям. В результате детали подвергаются быстрому износу. Если форсунки указанного бренда вышли из строя, их необязательно сразу заменять новыми. Можно обойтись промывкой, ремонтом запчастей для получения положительного результата. Узнать подробнее об этой процедуре, записаться на диагностику можно в режиме онлайн.

Предварительно осуществляется полная дефектовка, выясняется причина выхода форсунок из строя. А затем специалисты приступают к ремонтным работам — текущим или капитальным. Для этого автосервис должен быть оснащен специальным стендом. От качества оборудования и профессионализма работников зависит точность проверки форсунок, их последующего ремонта. Поломки при использовании дешевого топлива не избежать. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на нем, а в случае обнаружения дефектов сразу обращаться в профильные организации с хорошей репутацией. Нужно убедиться в том, что вам не установят неисправные или б/у детали вместо поломанных. Самостоятельные попытки исправить форсунки могут привести к усугублению ситуации. Дизельные моторы Cummins и других известных мировых брендов не являются исключением.