Мебель в стиле кантри: какая она?

Последнее время стиль кантри на сайте Grown.com.ua входит в топ популярных дизайнов жилья. Мода на него появилась в 1920-1930 г.г. прошлого столетия, когда в городских квартирах и респектабельных домах стали вспоминать деревенские корни. Направление полюбилось многим благодаря преимуществам:

● уютность. Деревенские мотивы кантри стиля идеально сочетаются с камином, семейными ценностями. Если диван с креслами в гостиную, то такие, чтобы поместились все гости и семья. Если кухонный стол со стульями, то вместительный для близких людей. Если кровать, то с изголовьем и изножьем;

● натуральность. Здесь нет пластика, кислотных цветов, синтетических тканей. Только хлопок, грубая мешковина, натуральное дерево или фасады из пород дерева натуральных оттенков;

● функциональность. Мебель в кантри стиле очень удобна. Кухонные шкафчики вместительные, имеют отделения для посуды, столовых приборов, полки вмещают специи, декоративные статуэтки и прихватки.

Стиль кантри подойдет семейным людям, которые ценят уют, любят проводить посиделки за столом, ценят натуральность и трепетно относятся к прошлому. Для молодежи, креативных личностей и людей, любящих динамику, концепция не подойдет, а мебель будет выглядеть слишком бабушкиной.

Какая мебель впишется в кантри стиль

Бабушкин стиль. Вместительные комоды, трельяжи, изящные туалетные столики, шкафчики с декоративными планками и решетками с мягкими обтекаемыми формами, классическими плавными линиями. В роли обивки для дивана, кресла или стульев на кухни выбираете только ткани: хлопок в клетку, жаккард с цветочными мотивами или вельвет приятного шоколадного или приглушенно бордового оттенка. Хорошо выглядят и вписываются в концепцию кантри мебельные ткани песочного, оливкового, салатового, терракотового цвета, оттенков хаки, охры. От искусственной кожи для обивки лучше отказаться. Слишком холодно получится. Если не можете отказаться от кожаной обивки для кресла в рабочий кабинет или дивана в гостиную, то выбирайте матовый материал. Можно слегка состаренный, с эффектом трещин и потертостей. Стулья на кухню только деревянные с классической спинкой. Сидения мягкие с тканевой обивкой. Стол - деревянный, прямоугольной, овальной или круглой формы с максимально устойчивыми грубыми ножками. Кантри стиль очень любит полки. На кухне они пускай будут со столовыми приборами из глины, цветочными горшками. В прихожей в кантри стиле полки с ключницей дополнят обычные подвесные вешалки и прямой шкаф с глухим фасадом. Детская в кантри стиле невозможна без двухъярусной кровати, рабочего стола из дерева, вместительного комода. Садовая мебель, плетеные или раскладные деревянные стулья с лаконичным столиком и пару горшков с цветущей геранью превращают балкон в колоритное сельское крылечко для атмосферного чаепития.

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