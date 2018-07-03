Мебель в стиле кантри: какая она?

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● уютность. Деревенские мотивы кантри стиля идеально сочетаются с камином, семейными ценностями. Если диван с креслами в гостиную, то такие, чтобы поместились все гости и семья. Если кухонный стол со стульями, то вместительный для близких людей. Если кровать, то с изголовьем и изножьем;
● натуральность. Здесь нет пластика, кислотных цветов, синтетических тканей. Только хлопок, грубая мешковина, натуральное дерево или фасады из пород дерева натуральных оттенков;
● функциональность. Мебель в кантри стиле очень удобна. Кухонные шкафчики вместительные, имеют отделения для посуды, столовых приборов, полки вмещают специи, декоративные статуэтки и прихватки.
Стиль кантри подойдет семейным людям, которые ценят уют, любят проводить посиделки за столом, ценят натуральность и трепетно относятся к прошлому. Для молодежи, креативных личностей и людей, любящих динамику, концепция не подойдет, а мебель будет выглядеть слишком бабушкиной.
Какая мебель впишется в кантри стиль
- Бабушкин стиль. Вместительные комоды, трельяжи, изящные туалетные столики, шкафчики с декоративными планками и решетками с мягкими обтекаемыми формами, классическими плавными линиями.
- В роли обивки для дивана, кресла или стульев на кухни выбираете только ткани: хлопок в клетку, жаккард с цветочными мотивами или вельвет приятного шоколадного или приглушенно бордового оттенка. Хорошо выглядят и вписываются в концепцию кантри мебельные ткани песочного, оливкового, салатового, терракотового цвета, оттенков хаки, охры. От искусственной кожи для обивки лучше отказаться. Слишком холодно получится.
- Если не можете отказаться от кожаной обивки для кресла в рабочий кабинет или дивана в гостиную, то выбирайте матовый материал. Можно слегка состаренный, с эффектом трещин и потертостей.
- Стулья на кухню только деревянные с классической спинкой. Сидения мягкие с тканевой обивкой. Стол - деревянный, прямоугольной, овальной или круглой формы с максимально устойчивыми грубыми ножками.
- Кантри стиль очень любит полки. На кухне они пускай будут со столовыми приборами из глины, цветочными горшками. В прихожей в кантри стиле полки с ключницей дополнят обычные подвесные вешалки и прямой шкаф с глухим фасадом.
- Детская в кантри стиле невозможна без двухъярусной кровати, рабочего стола из дерева, вместительного комода.
- Садовая мебель, плетеные или раскладные деревянные стулья с лаконичным столиком и пару горшков с цветущей геранью превращают балкон в колоритное сельское крылечко для атмосферного чаепития.
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